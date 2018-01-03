В 2018-м году в Липецке продолжаются бесплатные кинопоказы

Киносеансы, на которые вход свободный, будут идти все зимние каникулы.

В наступившем году в Областном центре культуры, народного творчества и кино продолжатся бесплатные кинопоказы. Причем они стартовали уже во время новогодних каникул.



Так, уже завтра, 4 января в 13.00 липчан приглашают на мультфильм «Возвращение Буратино». (Россия, 2013) 0+ Вход свободный.



В новом мультфильме в современной Москве Карабас-Барабас, сменив имидж и имя, открывает фабрику-конвейер по производству всего двух моделей игрушек из старых кукол всех сортов и форм – делаются робот Зубастик и кукла Гламушка…



5 января в 13.00 можно посмотреть мультфильм «За тридевять земель» (Дания – Швеция, 2013) 0+ Вход свободный. По сюжету, в поисках своей мамы Йохан попадает в далекое царство, откуда нет дороги назад и теперь он должен сам позаботиться о спасении и мамы, и всего королевства.



6 января в 13.00 покажут мультсериал «Приключения Маши и Гоши» (Россия, 2014) 0+ Вход свободный. Это серия мультфильмов о маленьких брате и сестре, приключения которых не только забавны, но и поучительны.



7 января в 13.00 будет идти фильм-сказка «12 месяцев. Новая сказка» (Россия, 2015) 0+ Вход свободный. По сюжету, девочка из нашего времени попадает в сказочный мир. И среди зимы она должна принести из леса букет подснежников, чтобы наступил Новый год, который решил отменить злой королевский советник. Только тогда девочка сможет вернуться.