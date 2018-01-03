Общество

сегодня, 16:32

В Липецке спасатели устроили праздник детям

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#МЧС #спасатели #
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В Липецке спасатели устроили праздник детям

Их катали на квадроцикле и «болотоходе»

Сегодня на территории специализированой пожарно-спасательной части состоялся спортивный праздник, в котором приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Липецкой области и члены их семей. 

Брандмейстеры устроили зимние забавы и шарады в кругу своих коллег и в окружении близких. В программе семейного праздника – веселое новогоднее представление для малышей с Дедом Морозом и Снегурочкой, эстафета для детей и взрослых, соревнования по игровым видам спорта. Всем участникам эстафет и конкурсов вручили памятные призы и сладкие подарки. Для всех желающих работала полевая кухня, и каждый смог угоститься горячим чаем и кашей прямо на улице, а маленьких участников праздника спасатели прокатили на квадроцикле и «болотоходе».

Для сотрудников Главного управления МЧС России по Липецкой области такие мероприятия помогают сплотить и без того дружный коллектив регионального спасательного ведомства и стали уже доброй традицией. Все участники спортивного праздника получили заряд хорошего настроения и весело провели время в кругу своих семей и коллег. Каждый пришедший смог окунуться в особую атмосферу веселья и получить заряд положительных эмоций, а взрослые смогли побыть немного детьми, иногда пытаясь принять участие в спортивных детских соревнованиях наравне с малышами.

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#МЧС #спасатели #
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Комментарии (1)

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Сонный пожарник

сегодня, 17:33
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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