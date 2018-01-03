Погода в Липецке

сегодня, 15:17

Потепление до +4 не дает зиме вернуться в Липецкую область

5 683
#оттепель
Потепление до +4 не дает зиме вернуться в Липецкую область

4 января на территории Липецкой области сохранится очень теплая погода, небольшие осадки возможны лишь местами, местами туман. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются около 0 градусов, что на 7-9 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.

День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса ниже нуля.

5 683
#оттепель

Комментарии (5)

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ольга

сегодня, 17:23
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Боцман

сегодня, 17:05
Вот и не верь в глобальное потепление.
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умники48 и умницы48

сегодня, 16:12
Если было +5, а стало +4, то это не потепление, а похолодание.
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Рома

сегодня, 15:38
после рождества Зима заглянет на недельку потом опять тепло
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.

сегодня, 15:34
и не надо
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