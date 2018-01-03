Липчане доставили икону на флагман Черноморского флота

По Крыму прошел крестный объезд

Община святых Царственных Мучеников Липецка и благотворительный фонд «Дорога в мирную жизнь, по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря провели крестный объезд городов Крыма с иконой Донской Божьей Матери.

Цель Крестного хода – молитва о мире на юго-востоке Украины и в Крыму, прекращении братоубийственной войны, сообщили в Общине.

Крестный ход на автомобилях, перед новым годом проехал по храмам Симферопольской и Крымской епархии. Верующие из Липецка побывали в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Ялте, Гурзуфе, Алуште.

Побывали участники Крестного хода, точнее – объезда, и на крейсере «Москва», флагмане Черноморского флота. На крейсере была выставлена икона Донской Божьей матери, к которой приложился экипаж крейсера.