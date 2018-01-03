Политика

сегодня, 14:42

Липчане доставили икону на флагман Черноморского флота

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#Крым #крестный ход
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Липчане доставили икону на флагман Черноморского флота

По Крыму прошел крестный объезд

Община святых Царственных Мучеников Липецка и благотворительный фонд «Дорога в мирную жизнь, по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря  провели крестный объезд городов Крыма с иконой Донской Божьей Матери.

Цель Крестного хода – молитва о мире на юго-востоке Украины и в Крыму,  прекращении братоубийственной войны, сообщили в Общине.

Крестный ход на автомобилях, перед новым годом проехал по храмам Симферопольской и Крымской епархии. Верующие из Липецка побывали в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Ялте, Гурзуфе, Алуште.

Побывали участники Крестного хода, точнее – объезда, и на крейсере «Москва», флагмане Черноморского флота. На крейсере была выставлена икона Донской Божьей матери, к которой приложился экипаж крейсера.

 

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#Крым #крестный ход
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Комментарии (12)

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Сам не женился и другим не давал

37 минут назад
Нахимов был холостой и был против того, чтобы офицеры женились. Бывало, ежели какой-либо мичман увлечется и вздумает жениться, его старались отправить в дальнее плавание, чтобы разрушить молодую семью «Женатый офицер – не служака», – говорил жено-ненавистник Он говорил еще, что необходимо, чтобы матросы и офицеры были постоянно заняты; что праздность на судне не допускается и что ежели на корабле все работы идут хорошо, то нужно придумать новые (хоть перетаскивать орудия с одного борта на другой),
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Cерёга

сегодня, 17:38
(их любить надо и щеку подставлять. зачем людей топил и убивал ?) Это очень простой вопрос, и ты на него уже сам себе ответил.
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Дед

сегодня, 17:29
Берия, - Нет табе доверия.
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Русский сосед

сегодня, 17:24
их любить надо и щеку подставлять, Лови ! Глотай!
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ольга

сегодня, 17:24
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Берия

сегодня, 17:23
Задолбали крестоносцы!
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их любить надо и щеку подставлять

сегодня, 16:55
Возьму за щеку у русских соседей.
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Нахимов

сегодня, 16:54
их любить надо и щеку подставлять, ах-ах-ах, и эти" глубоко верующие" люди шли убивать родных и близких Ушакова? Заткнись, провокатор, ну очень-очень глубоко проверующий.
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их любить надо и щеку подставлять

сегодня, 16:39
серега, ты сам подумай, если он был им то глубоко верующим то зачем людей топил и убивал ?
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Серёга

сегодня, 16:21
Один из величайших русских флотоводцев Ф.Ф.Ушаков был глубоко верующим, ни проиграл ни одного сражения, и не потерял ни одного корабля.Под конец своих дней поселился в деревне близ Санаксарского монастыря живя скромно, проводя жизнь в молитве и Богоугодных делах.В 2001 году был причислен к лику местночтимых святых.Наравне со свт. Николаем помощник всех моряков и путешествующих.Слава русским морякам !
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