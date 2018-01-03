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сегодня, 14:07

Очаровательные липецкие Снегурочки

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#Новый год #соцсети #фото
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Обзор Instagram.

Неотъемлемой частью празднования Нового года в российских городах является присутствие на торжестве Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Если колпак зимнего волшебника примеряет на себя почти каждый второй мужчина, то образ Снегурочки — редкий выбор для модниц, предпочитающих блистать в эту ночь в соблазнительных нарядах. Несмотря на тенденции, среди липчанок в Новый год оказалось немало очаровательных Снегурочек, которые украсили своим присутствием праздники — как массовые, так и домашние.

#счасливая

Публикация от Машуля (@marihuana________)

#2к18 #дедушкамороз #снегурочка #2018 #новыйгод

Публикация от Euphoria (@euphoria48)

Happy New Year, dear friends!))) I wish all the best for each of you! I hope all days in new year will be happy for you / С Новым годом, дорогие друзья!)))Желаю всего самого наилучшего всем вам! И надеюсь, что каждый из дней Нового года будет счастливым для вас, наполненным множеством удивительных, радостных открытий! #luckylife #новый2018 #год2018 #девушкаогонь #снегурочка#санта2018 #липецкая #область #липецкфото #сновымгодом#happy_newyear #newyear2018 #snowmaiden #santawoman #santa2018 #russianmodels #lipetsklife #lipetskregion

Публикация от Светлана Lucky Айрапетова (@svetlana_lucky_airapetova)

Санта уже не тот

Публикация от Ольга (@maltseva__o)

9 1397
#Новый год #соцсети #фото
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