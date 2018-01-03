сегодня, 14:07
Очаровательные липецкие Снегурочки
Обзор Instagram.
Happy New Year, dear friends!))) I wish all the best for each of you! I hope all days in new year will be happy for you / С Новым годом, дорогие друзья!)))Желаю всего самого наилучшего всем вам! И надеюсь, что каждый из дней Нового года будет счастливым для вас, наполненным множеством удивительных, радостных открытий! #luckylife #новый2018 #год2018 #девушкаогонь #снегурочка#санта2018 #липецкая #область #липецкфото #сновымгодом#happy_newyear #newyear2018 #snowmaiden #santawoman #santa2018 #russianmodels #lipetsklife #lipetskregion
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29.12.2017 10:43Культура