Очаровательные липецкие Снегурочки

Обзор Instagram.

#счасливая Публикация от Машуля (@marihuana________) Янв 2, 2018 at 10:19 PST

Санта уже не тот Публикация от Ольга (@maltseva__o) Дек 31, 2017 at 7:18 PST

Публикация от Виктория (@tinkivinkit) Дек 31, 2017 at 6:10 PST

Неотъемлемой частью празднования Нового года в российских городах является присутствие на торжестве Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Если колпак зимнего волшебника примеряет на себя почти каждый второй мужчина, то образ Снегурочки — редкий выбор для модниц, предпочитающих блистать в эту ночь в соблазнительных нарядах. Несмотря на тенденции, среди липчанок в Новый год оказалось немало очаровательных Снегурочек, которые украсили своим присутствием праздники — как массовые, так и домашние.