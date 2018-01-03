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Лебедянскому извергу инкриминируют незаконное проникновение в жилище

48 2087
#семейное насилие
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Лебедянскому извергу инкриминируют незаконное проникновение в жилище

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по результатам доследственной проверки опубликованных в средствах массовой информации доводов жительницы Лебедяни о противоправном поведении её бывшего мужа возбуждено уголовное дело. Действия 29-летнего мужчины квалифицированы в соответствии с ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Как сообщалось ранее, 1 января 2018 года из публикации региональных средств массовой информации следственным органам стало известно о противоправных действиях 29-летнего жителя города Лебедянь в отношении своей бывшей супруги.

Для проверки доводов 20-летней женщины была организована доследственная проверка, в ходе которой установлено, что вечером 30 декабря 2017 в дверь к потерпевшей, проживавшей с несовершеннолетним ребенком на съемной квартире, постучался её бывший супруг, с которым она официально была разведена, и потребовал его впустить. В ответ на её отказ, он выбил деревянную дверь, и, проникнув в квартиру, избил бывшую жену. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в травматологическое отделение, где получает необходимую медицинскую помощь.

В ходе следствия устанавливается местонахождение подозреваемого, который поспешил скрыться после конфликта с бывшей супругой, а также все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. С целью определения степени и тяжести причиненного потерпевшей вреда назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается и по его результатам действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
48 2087
#семейное насилие
1

Комментарии (48)

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для всех

2 минуты назад
я толстозадоя недоучка из лебедяни я не хочу жить по уму а хочу гулять и путаться с женатыми и с замужними тоже
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Для всех

10 минут назад
Жить надо нормально ,по уму ,и не гулять,и с женатыми не путаться,тогда никто не осудит и слова плохого не скажет.
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еклмн

12 минут назад
хватит трепаться давайте уже что то делать вдруг его приговорят к повешеванию а у нас в городе и виселицы нет....есть тут какой нибудь плотник
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Так и есть

15 минут назад
В чужую семью могут вмешиваться только тостозадые недоучки из лебедяни.
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Нуууу..

31 минуту назад
Что ж такое, можно и не только нос во всяких ларис и их мамашек позасовывать. А чего нет то если бабенки просятся
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Да чо уш

34 минуты назад
Каков поп Олег, такой и приход - Липецкая область.
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Что ж такое

39 минут назад
Кто вам всем дал право засовывать свой нос в чужие жизни? Или если нет своей нормальной-покопаюсь пока в чужой?Эх,вы! Я - шлюха. Даю в жопу, сосу член у всей Лебедяни.
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СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

41 минуту назад
А когда тербунскому Извергу инкрименируют геноцид Народа Липецкой области?
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Что ж такое

44 минуты назад
Кто вам всем дал право засовывать свой нос в чужие жизни? Или если нет своей нормальной-покопаюсь пока в чужой?Эх,вы!
ответить

Про кулешова все знают

47 минут назад
Это факт
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