Лебедянскому извергу инкриминируют незаконное проникновение в жилище

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по результатам доследственной проверки опубликованных в средствах массовой информации доводов жительницы Лебедяни о противоправном поведении её бывшего мужа возбуждено уголовное дело. Действия 29-летнего мужчины квалифицированы в соответствии с ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).





Для проверки доводов 20-летней женщины была организована доследственная проверка, в ходе которой установлено, что вечером 30 декабря 2017 в дверь к потерпевшей, проживавшей с несовершеннолетним ребенком на съемной квартире, постучался её бывший супруг, с которым она официально была разведена, и потребовал его впустить. В ответ на её отказ, он выбил деревянную дверь, и, проникнув в квартиру, избил бывшую жену. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в травматологическое отделение, где получает необходимую медицинскую помощь.



В ходе следствия устанавливается местонахождение подозреваемого, который поспешил скрыться после конфликта с бывшей супругой, а также все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. С целью определения степени и тяжести причиненного потерпевшей вреда назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается и по его результатам действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Как сообщалось ранее, 1 января 2018 года из публикации региональных средств массовой информации следственным органам стало известно о противоправных действиях 29-летнего жителя города Лебедянь в отношении своей бывшей супруги Для проверки доводов 20-летней женщины была организована доследственная проверка, в ходе которой установлено, что вечером 30 декабря 2017 в дверь к потерпевшей, проживавшей с несовершеннолетним ребенком на съемной квартире, постучался её бывший супруг, с которым она официально была разведена, и потребовал его впустить. В ответ на её отказ, он выбил деревянную дверь, и, проникнув в квартиру, избил бывшую жену. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в травматологическое отделение, где получает необходимую медицинскую помощь.В ходе следствия устанавливается местонахождение подозреваемого, который поспешил скрыться после конфликта с бывшей супругой, а также все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. С целью определения степени и тяжести причиненного потерпевшей вреда назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается и по его результатам действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.