Общество

сегодня, 12:11

Подозреваемый в новогоднем побоище задержан

29 3205
#драка
Подозреваемый в новогоднем побоище задержан

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки.

Полицейские установили подозреваемого в избиении нескольких жителей села Добринка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, задержан молодой человек, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства драки, произошедшей 1 января в кафе «Молодежное» поселка Добринка. После чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, что вчера через социальные сели жительница поселка Добринка рассказала о драке в кафе «Молодежное», и опубликовавшей фото пострадавших.

По словам женщины, 1 января в кафе были зверски избиты двое мужчин – директор одного из добринских магазинов и работник общепита, а избиение - дело рук местного боксера по прозвищу Тралик и его друзей.

«Семеро на двоих, били, чем попало. Всё кафе было улито кровью, а полиция в этот день даже не дежурила. Вот так развлекаются боксёры в свободное время!», - написала в своем обращении женщина.

29 3205
#драка

Комментарии (29)

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кук

46 минут назад
Уймитесь, Были бы деньги не отдыхал бы он в таком вонючем заведении с деревенской безработной бандой!
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Андрей

47 минут назад
семён, судя по таким вот комментариям, они не только в Добринке рождаются.
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семён

сегодня, 17:28
Добринские колхозаны! Там генетически одни дебилоиды рождаются по пьяни!
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ольга

сегодня, 17:17
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Уймитесь

сегодня, 16:40
Друзья. Уже всем денег дал и отпустили.
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куп

сегодня, 16:14
Да был у нас типо. смотрящий.Отсидел,а теперь не видно и не сышно!!!!
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Валуев

сегодня, 15:01
А теперь бокс-он ОДИН,а мужики пусть подсоберут своих родственников.Скорая не нужна-сразу в морг.Другим быдлотам будет не повадно.А менты пусть снова идут на выходные,завтра им позвонят,ну так ради констатации факта.Царствие этому идоренку небесное.
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отчепушитель

сегодня, 14:51
петушить гниду! тралика протралить кожаным тралом
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Викинг

сегодня, 14:21
Впп, вот-вот. В Файт Найтс против дагов он вообще никакой. А пьяных колхозничков погонять - как раз его уровень. Если конечно он действительно какое-то отношение имеет к этому беспределу.
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Впп

сегодня, 14:16
Смотрел бой когда курзанова по рингу гонял какой то дагестанец. Но в деревне с колхозниками он герой приедь в Липецк его здесь не доходят до подъезда .... Но теперь года через два превоспттанным увидем
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