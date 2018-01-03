Подозреваемый в новогоднем побоище задержан

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки.

Полицейские установили подозреваемого в избиении нескольких жителей села Добринка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, задержан молодой человек, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства драки, произошедшей 1 января в кафе «Молодежное» поселка Добринка. После чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, что вчера через социальные сели жительница поселка Добринка рассказала о драке в кафе «Молодежное» , и опубликовавшей фото пострадавших.

По словам женщины, 1 января в кафе были зверски избиты двое мужчин – директор одного из добринских магазинов и работник общепита, а избиение - дело рук местного боксера по прозвищу Тралик и его друзей.

«Семеро на двоих, били, чем попало. Всё кафе было улито кровью, а полиция в этот день даже не дежурила. Вот так развлекаются боксёры в свободное время!», - написала в своем обращении женщина.