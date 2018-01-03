Происшествия

сегодня, 11:51

Полицейские задержали похитителей черепахи

25 1393
#кража
1
Полицейские задержали похитителей черепахи

Дорогое животное украли еще в прошлом году.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из ветеринарной клиники, которая была совершена 19 декабря прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, тогда была похищена красноухая черепаха (отдельные экземпляры этого вида черепах стоят до 11 000 рублей).

По подозрению в краже задержаны двое липчан, 29 и 26 лет.

 

25 1393
#кража
1

Комментарии (25)

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дмитрий

23 минуты назад
придите у меня 2шт бесплатно заберите
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Серёга

44 минуты назад
А вот так работают их коллеги из другого региона .В среду, 27 декабря, в Ярославле пострадала съемочная группа программы «Ревизолушка» канала «Пятница!». Телевизионщики из Москвы нагрянули с проверкой в кафе «Шашлык-машлык», где встретили ожесточенное сопротивление: хозяин заведения Давид Никогосян угрожал журналистам ножом, завязалась нешуточная драка. Позже съемочную группу вообще ограбили. Ведущая программы 16-летняя Ирина Ух в интервью «КП» заявила, что прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии не исполняли свои обязанности: «Когда у них на глазах продолжалась драка, они стояли и бездействовали».
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ольга

сегодня, 17:30
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полиция

сегодня, 17:26
Лариса, мы зе черепашкой год бежали, еле-еле догнали, а от насильников мы не убежим
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Лариса

сегодня, 17:16
Всю полицию согнать в Лебедянь насильников ловить
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Молодцы!

сегодня, 16:48
Вот это я понимаю , сработали профессионально! А вы их ругали весь год., а они собрались духом и нашла * . Уж до слёз.! С л а в а органам внутренним и внешним ! ...... Р.S. готовьтесь ГАИшники, скоро вас разгонят.
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Не ну

сегодня, 16:44
Всё таки молодцы полицейские ребята. Такое преступление раскрыли. Есть ещё профессионалы в органах внутренних.
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черепаха Торчилла

сегодня, 15:21
а ключик от офшора я все равно не отдам
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Сами промолчали

сегодня, 15:18
Д! Е! Б! И! Л! Ы!
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Сами промолчали

сегодня, 14:53
Мусора позорятся на каждом шагу. Вчера в автобусе, сегодня на улице. Дежурный в диктафон. Вот и результаты пполицаев!
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