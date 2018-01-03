Полицейские задержали похитителей черепахи

Дорогое животное украли еще в прошлом году.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из ветеринарной клиники, которая была совершена 19 декабря прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, тогда была похищена красноухая черепаха (отдельные экземпляры этого вида черепах стоят до 11 000 рублей).

По подозрению в краже задержаны двое липчан, 29 и 26 лет.