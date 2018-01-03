12 кг конфет из детских новогодних подарков отправились в утиль

Предприниматели заплатят 50 тысяч рублей штрафа.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Липецкой области провели 28 выездных проверок, в ходе которых отобрали пробы конфет из детских новогодних подарков.

Как сообщили в ведомстве, все пробы соответствовали санитарно-гигиеническим нормам, но без нарушений все же не обошлось. В основном они касались отсутствия маркировки и не соблюдения температурного режима при хранении кондитерских изделий.

В итоге пришлось изъять из оборота 12 кг изделий, предназначенных для детских подарков. На предпринимателей наложены штрафы на 50 тысяч рублей.