сегодня, 11:15
12 кг конфет из детских новогодних подарков отправились в утиль
Предприниматели заплатят 50 тысяч рублей штрафа.
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Липецкой области провели 28 выездных проверок, в ходе которых отобрали пробы конфет из детских новогодних подарков.
Как сообщили в ведомстве, все пробы соответствовали санитарно-гигиеническим нормам, но без нарушений все же не обошлось. В основном они касались отсутствия маркировки и не соблюдения температурного режима при хранении кондитерских изделий.
В итоге пришлось изъять из оборота 12 кг изделий, предназначенных для детских подарков. На предпринимателей наложены штрафы на 50 тысяч рублей.
ольга
Вован
Вован
Глобус
огкыоек
Продавец конфет.
Не алкаш, но пью
Виктор 2-28-14