Общество

сегодня, 11:15

12 кг конфет из детских новогодних подарков отправились в утиль

8 1772
#Новогодние подарки #кондитерский изделия. конфеты
2
12 кг конфет из детских новогодних подарков отправились в утиль

Предприниматели заплатят 50 тысяч рублей штрафа.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Липецкой области провели 28 выездных проверок, в ходе которых отобрали пробы конфет из детских новогодних подарков.

Как сообщили в ведомстве, все пробы соответствовали санитарно-гигиеническим нормам, но без нарушений все же не обошлось. В основном они касались отсутствия маркировки и не соблюдения температурного режима при хранении кондитерских изделий.

В итоге пришлось изъять из оборота 12 кг изделий, предназначенных для детских подарков. На предпринимателей наложены штрафы на 50 тысяч рублей.

8 1772
#Новогодние подарки #кондитерский изделия. конфеты
2

Комментарии (8)

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ольга

сегодня, 17:35
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Вован

сегодня, 16:27
Подарок от порошенко
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Вован

сегодня, 15:08
Так спекулянт всегда подбирает товар с помощью Бомбей на свалке а пристроить пытается как высший сорт
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Глобус

сегодня, 14:11
Что бы они удристались от этих конфет в роспотребнадзоре, предпраздничные стервятники.
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огкыоек

сегодня, 12:19
В желудки роспотребнадзора?
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Продавец конфет.

сегодня, 11:57
Изъяли 12 кг. Я уже, перед новым годом 500 кг таких продал.
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Не алкаш, но пью

сегодня, 11:55
Видимо, сотрудникам Роспотребнадзора в этом году подарков не давали, вот они их и изъяли. Сладкоежки вы главное сразу все 12 кг. залпом не сожрите, а то еще чё слипнется
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Виктор 2-28-14

сегодня, 11:37
Подарок-утиль!Утиль Новый Год!Кто-то,кого-то,куда-то запрёт...
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