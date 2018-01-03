Общество

сегодня, 10:55

4 тысячи жителей Липецкой области заболели ОРВИ перед Новым Годом

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4 тысячи жителей Липецкой области заболели ОРВИ перед Новым Годом

Случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано.

За предновогоднюю неделю с 25 до 31 декабря в Липецкой области зарегистрированы 4 018 случаев заболевания ОРВИ.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, есть и успокаивающие сведения: количество заболевших ниже уровня эпидемиологического порога на 29 % и пока в регионе никто не заболел гриппом.

Болеют в основном дети до 14 лет – 77,9 % всех случаев. При этом две трети захворавших (69 % или 2 727 человек) проживают в областном центре.

За прошедшую неделю в регионе было выявлено 133 случая пневмоний, что  на 14,1% меньше, чем на прошлой неделе и на 19,4% ниже уровня 2016 года. Среди заболевших 48,1% – жители Липецка.

Как мы уже сообщали, 29 декабря из-за отсутствия заболевших ОРВИ учащихся были приостановлены занятия в шести классах 4-х школ Липецка. Впрочем, сейчас говорить о размере карантина нет особого смысла: школьники Липецка распущены на каникулы.

Фото vistanews.ru


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Комментарии (7)

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Светка

22 минуты назад
У меня ребенок 10 дней с температурой под 40 был и все симптомы гриппа, но нам как всегда поставили орви
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ОРЗ

44 минуты назад
И мы всей семьей сидим:-(
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ольга

сегодня, 17:36
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valerafromsplus

сегодня, 12:39
Да я на днюху свою за 3 недели до 31-го заболел. Неделю отходил. А * . За 2 дня до неё ледяной воды залпом кружек 4 выпил. Весь год так делал, а в этот раз не прошло.((( Так. Сначала першило. Потом всё колом в горле, а потом ринит.(((
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Горожанка

сегодня, 12:32
А 4 т.сидят дома. В том числэле я.
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Серёга

сегодня, 12:30
Укрепляйте свой иммунитет и не делайте пагубных прививок, которые например в Москве в МФЦ предлагают сделать на безплатной основе.Будьте разсудительны.
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цирк

сегодня, 11:28
тут чуть ли не всей области грозит бешенство, а они про какой то грипп воркуют, вот что значит фальсификация выборов, нелегитимные чинуши довели ситуацию до абсурда-147 процентов -бездари нелегитимные
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