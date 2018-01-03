4 тысячи жителей Липецкой области заболели ОРВИ перед Новым Годом

Случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано.

За предновогоднюю неделю с 25 до 31 декабря в Липецкой области зарегистрированы 4 018 случаев заболевания ОРВИ.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, есть и успокаивающие сведения: количество заболевших ниже уровня эпидемиологического порога на 29 % и пока в регионе никто не заболел гриппом.

Болеют в основном дети до 14 лет – 77,9 % всех случаев. При этом две трети захворавших (69 % или 2 727 человек) проживают в областном центре.

За прошедшую неделю в регионе было выявлено 133 случая пневмоний, что на 14,1% меньше, чем на прошлой неделе и на 19,4% ниже уровня 2016 года. Среди заболевших 48,1% – жители Липецка.

Как мы уже сообщали, 29 декабря из-за отсутствия заболевших ОРВИ учащихся были приостановлены занятия в шести классах 4-х школ Липецка. Впрочем, сейчас говорить о размере карантина нет особого смысла: школьники Липецка распущены на каникулы.



Фото vistanews.ru

