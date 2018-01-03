GOROD48-ретро: открытие подземного перехода у Центрального рынка

Сегодня мы вспомним важное для города событие 17-летней давности.

Это сейчас уже всем привычен подземный переход в районе Центрального рынка, а в 2000 году на его месте был обычный пешеходный переход.



Трафик на улице Терешковой и тогда был серьезный, а с ростом числа автомобилей в городе эта улица и площадь Победы могли и вовсе стать местом вечных пробок (так, впрочем, и оказалось – хотя подземный переход снял часть проблемы). Власти города решили готовиться к неизбежному и решили соорудить подземный тоннель. Работа закипела.



Было много неудобств, перерытая на несколько месяцев дорога, объезд площади Победы. Мало того, незадолго до открытия перехода кто-то из городских общественников оказался рядом с ним вооруженный дозиметром, и выяснилось, что некоторые стройматериалы, используемые в строительстве фонят. Пришлось переделывать. Но затем были фанфары, красная ленточка и – переход открыт.



Это событие запечатлела телекомпания ТВК. В репортаже – молодые еще глава области Олег Королев и председатель горсовета Гулевский, федеральный инспектор Ларин и мэр Липецка Коробейников.