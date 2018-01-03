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GOROD48-ретро: открытие подземного перехода у Центрального рынка

46 5816
#GOROD48-ретро
6
GOROD48-ретро: открытие подземного перехода у Центрального рынка

Сегодня мы вспомним важное для города событие 17-летней давности.

Это сейчас уже всем привычен подземный переход в районе Центрального рынка, а в 2000 году на его месте был обычный пешеходный переход.

Трафик на улице Терешковой и тогда был серьезный, а с ростом числа автомобилей в городе эта улица и площадь Победы могли и вовсе стать местом вечных пробок (так, впрочем, и оказалось – хотя подземный переход снял часть проблемы). Власти города решили готовиться к неизбежному и решили соорудить подземный тоннель. Работа закипела.

Было много неудобств, перерытая на несколько месяцев дорога, объезд площади Победы. Мало того, незадолго до открытия перехода кто-то из городских общественников оказался рядом с ним вооруженный дозиметром, и выяснилось, что некоторые стройматериалы, используемые в строительстве фонят. Пришлось переделывать. Но затем были фанфары, красная ленточка и – переход открыт.

Это событие запечатлела телекомпания ТВК. В репортаже – молодые еще глава области Олег Королев и председатель горсовета Гулевский, федеральный инспектор Ларин и мэр Липецка Коробейников.
46 5816
#GOROD48-ретро
6

Комментарии (46)

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гость

9 минут назад
Поджимать губы это привычка, от которой тяжело избавиться.
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Вопросик

19 минут назад
Скоро сортиры также открывать будем , сценарий на века !
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12-й маршрут

39 минут назад
эх... какая красивая девушка на главной! интересно кто она и как она сейчас...
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житель Липового города

59 минут назад
а Гулевский какой деловой - губки поджал! Будто сам кайлом вмахивал!
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ольга

сегодня, 17:38
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Липчанинъ

сегодня, 17:36
для Иван, Если ты не троль, то поздравляю! Судя по её глазам это очень порядочная девушка....Ну говори немного попроще ты щас не с лохом беседуешь
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Иван

сегодня, 17:29
Липчанинъ, теперь Ленка моя жена, сейчас она в моём доме. Вопрос закрыт.
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Липчанинъ

сегодня, 17:22
Какая хорошенькая девушка!!!!...Где она сейчас????
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утконос

сегодня, 16:44
Dri, так это ты хромал мне навстречу с кривыми ногами? а я подумала - это гиена.
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