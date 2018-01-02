Липчан снял опасный маневр автомобилиста



Липчане продолжают снимать автохамов на дорогах города.



В первый день года на видеохостинге Youtube появилась запись видеорегистрата с опасным маневром водителя автомобиля «Волга» на площади Победы. Автор назвал ролик «поворотники? Зеркала? не. не слышал».

На выезде с площади Победы на одноименный проспект автомобиль с регистратором подрезает «Волга», после чего резко останавливается, пропуская пешеходов. Своевременное торможение предотвратило столкновения двух автомобилей.



