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сегодня, 17:35

Липчан снял опасный маневр автомобилиста

18 1045
#авария #ДТП
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Липчан снял опасный маневр автомобилиста


Липчане продолжают снимать автохамов на дорогах города.

В первый день года на видеохостинге Youtube появилась запись видеорегистрата с опасным маневром водителя автомобиля «Волга» на площади Победы. Автор назвал ролик «поворотники? Зеркала? не. не слышал».

На выезде с площади Победы на одноименный проспект автомобиль с регистратором подрезает «Волга», после чего резко останавливается, пропуская пешеходов. Своевременное торможение предотвратило столкновения двух автомобилей.


18 1045
#авария #ДТП
2

Комментарии (18)

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Понять и простить.

11 минут назад
Что взять с потного таксера...,таксисты во все времена отличались маневрами в транспортном потоке.
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alex

15 минут назад
Агу: автор опубликовал видео в открытом источнике, не преследуя для себя никаких выгод. Имеет полное право. Боюсь у Вас ложное представление о понятии "стук".
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Неавтофанат

17 минут назад
У меня тёмная, езжу давно. В плотном потоке, ночь, грязь.Из правого ряда на меня свернула машина. Руль влево, тормоз, свет в салоне! Он, конечно, чмо с телефоном в левой руке, шарахнулся вправо! Но причина в моей машине. Передняя тронулась, он решил в свободное место нырнуть. Меня не видно на дороге. Полностью он виноват, но я не хочу ездить на битой-крашеной, приходиться думать и за безголового всадника.
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Алексей

19 минут назад
Да совсем на gorod48 журналисты не хотят работать, где кто кого подрезал? Выкладывайте и дальше записи с регистраторов всех липецких дебилов, которые считают, что они правы на дороге))))) Превратите портал в "Сам себе режиссер"))))
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а где агрессивное вождение?

22 минуты назад
все вполне пристойно. не выкладывайте в дальнейшем этакий бред
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Lol

24 минуты назад
Правильно что стучат,в США такой водила и 100 метров не проехал ,оштрафовали бы на 350 $
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Михаил Николаевич

24 минуты назад
Ух и Новости.Вам видать тупым дэбилам больше не о чем начиркать.
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Мяу

27 минут назад
Лол, в комментариях половина АУЕвших, мол автор стукач. Идите в попу)
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Толян

28 минут назад
Вот это подрезал... В жопу тебе регистратор автор
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па д ла генрих адвокат

28 минут назад
Ага , стопудов злые и стукачи .. афтар ты вашпе видел что пешиков пропускал держи дистанцию водятел ..
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