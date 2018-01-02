Коммунальщики успели помочь десяткам семей встретить новый год с водой

В праздничные дни Департамент ЖКХ работает в усиленном режиме.



Для обеспечения стабильного функционирования жизнедеятельности города в нерабочие и праздничные дни Департаментом ЖКХ приняты усиленные меры по контролю за водо-, тепло- и электроснабжением, а так же за качеством уборки дворовых территорий и вывозом мусора.



Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ, на время новогодних каникул организовано дежурство ответственных специалистов, введен усиленный контроль за системами жизнеобеспечения горожан.

МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» так же работает максимально эффективно. К примеру, 31 декабря жители более 10-ти домов по улицам Амурская и Шкатова остались без холодной воды по причине аварии на трубопроводе. Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников порыв был устранен, и десятки семей встретили Новый год с холодной водой.

Так же по адресам, где были перебои с подачей холодной воды, на время проведения работ по восстановлению подачи был организован подвоз питьевой воды по обращениям граждан. Например, по ул.Фрунзе сразу 3 дома остались без холодной воды. Причина была оперативно устранена. Еще по нескольким адресам устранены неполадки. Службами проводятся все необходимые мероприятия по каждому обращению граждан.

В некоторых случаях устранение причин аварий затруднено. Так по адресам ул.Циолковского, 7/2 и ул. Водопьянова, 39 произошли затопления жилых помещений. Прибывшие ремонтные бригады долгое время не могли попасть в квартиры по причине отсутствия собтвенников жилья.

Для контроля над надлежащим и своевременным вывозом мусора Департамент сформировал мобильные экипажи из числа сотрудников, включая руководство, которые проводят мониторинг дворовых территорий на предмет санитарного состояния. Несколько бригад будут осуществляют объезд по закрепленному району, проводят осмотр, фиксируют нарушения и совместно с Управляющими компаниями оперативно принимают меры по их устранению.

Так же в он-лайн режиме сотрудниками проводится оценка состояния дворов с помощью веб-камер Ростелекома.

На сегодняшний день обследованы все районы Липецка, выявлены нарушения и взяты под контроль несколько проблемных адресов.

Для устранения недочетов Управляющие компании мобилизировали все дополнительные ресурсы. Дворники убирают мусор от хлопушек и фейерверков, повсеместно осуществляется вывоз мусора.

По некоторым адресам затруднен подъезд к контейнерам из-за припаркованных машин. Например, по ул.Московская , 135 не смогли подъехать к контейнерам, как сообщает компания «ЭКО-Пром». Вывоз по таким адресам будет осуществлен в ближайшее время.

Устранение всех выявленных замечаний на контроле у председателя Департамента ЖКХ

В случае , если вы недовольны качеством уборки, или в вашем дворе переполнены мусорные контейнеры, вы можете сообщить об этом в вашу Управляющую компанию. По вопросам водо-, тепло- и электроснабжения работают городские Аварийно-диспетчерские службы.

Так же вы можете обратиться непосредственно в Департамент ЖКХ на сайте через сервис «Интернет-приёмная», отправив электронное письмо с пометкой «УБОРКА».