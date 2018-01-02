Политика

сегодня, 14:28

Липецкая область вызывает тревогу у политологов

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#аналитики #политология #рейтинг
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Липецкая область вызывает тревогу у политологов

На карте страны регион "загорелся" красным цветом неустойчивости власти

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» в канун нового года представил новую аналитическую модель оценки устойчивости губернаторов. Первый рейтинг губернаторов по обновленной методологии «Госсовет 2.0» вышел в самый разгар кампании по обновлению губернаторского корпуса в сентябре 2017 года.

«Кадровые перестановки не завершены и могут последовать даже в ходе или сразу после президентской кампании.

В рамках методологии нашего рейтинга, нахождению в зоне риска для главы субъекта РФ соответствовали оценки в 8 баллов и ниже. На момент выхода первого рейтинга «Госовет 2.0» в красной зоне неустойчивости находилось 16 глав субъектов РФ, 9 из которых уже заменены.

Влияние членов и кандидатов в члены «Политбюро 2.0» при кадровых назначениях на посты глав субъектов РФ остается определяющим. Естественно, итоговое решение по каждому конкретному региону всегда остается за Президентом. Однако на кону сегодня стоит не только влияние  конкретных групп на конкретные регионы. Российская элита готовится к серьезной обновлению и перегруппировке на федеральном уровне, пик которой придется на 2021-2024 годы. И новые губернаторы-назначенцы, а также делегировавшие их элитные группы проходят кастинг на участие в этой новой конфигурации».

Пожалуй, впервые в исследовании авторитетного консалтингового агентства карта Липецкой области «зажглась» красным цветом.

«В декабрьском рейтинге устойчивости глав субъект РФ – «Госсовет 2.0» наименее стабильными остаются позиции 8 глав российских регионов (Мурманская, Владимирская, Липецкая, Челябинская области, Калмыкия, Краснодарский край, Алтайский край и Республика Алтай)», говорится в исследовании. Далее следует расклад «по полочкам» - выставление оценок по тому или иному из 9 кртиериев.

К примеру, критерий №1 – связь с так называемым «Политбюро», т.е. с высшими кремлевскими властями. 5 баллов ставят губернаторам, которые напрямую связаны с президентом страны. Липецкой губернатор получил «троечку» по критерию №1. Это означает связь с кем либо из современного Политбюро, но не с «первым лицом».

Критерий №2 - Наличие у губернатора под управлением большого проекта. Здесь у Королева – «кол». То есть, в расчет не попали даже любимые кооперативы, народные предприятия, ОЭЗ и всевозможные  утопические проекты.

Критерий №3 - Экономическая привлекательность региона. И тут у нас – «двойка». Она означает — низкую привлекательность региона для элитных групп.

И так далее. Хороших оценок у Липецкой области в именитой конторе Минченко не увидели. Полный расклад можно прочитать здесь.

Остается одно, существенное «НО». Несмотря на случающиеся отрицательные рейтинги и признание власти Королева не устойчивой, он каждый раз демонстрировал такую устойчивость, которой завидуют политики всей страны. Ни одно из ранее озвученных отрицательных предсказаний относительно липецкого губернатора не сбылось, и очередное исследование, какими именитыми аналитиками оно не делалась бы, скорее всего, останется всего лишь недоразумением.   

 

 

 

50 2478
#аналитики #политология #рейтинг
3

Комментарии (51)

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Нэо

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сегодня, 17:30
Ну и что .. Неужели что то измениться.. Соловушка на повышение .. А народ как жил так все и останиться.
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skrip

сегодня, 17:26
Не только в Липецкой, Ну не надо стенать.Год только начался и голову подымает скорбь по зарплате.Сколько можно.Учителя нищие,врачи нищие.Все остальные категории населения в шоколаде?Гимн вечно просящих уже достал.
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Ага

сегодня, 17:04
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