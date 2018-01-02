Погода в Липецке

сегодня, 12:18

В Липецкой области туман и до +5

1 615
#туман
2
В Липецкой области туман и до +5

3 января в Липецкой области сохранится очень теплая погода, преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных районах слабый гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мороси и дождя, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура ночью около 0, днем от 2 до 4 градусов тепла.

День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов ниже нуля.

1 615
#туман
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

кокс

сегодня, 14:33
ждем перекрытие абсолютного рекорда тепла для 03 января за всю историю наблюдений в 2007 было +3 завтра до +5.
ответить

Еще в рубрике

Температура воздуха в Липецкой области выше нормы на 10 градусов
3
Температура воздуха в Липецкой области выше нормы на 10 градусов

вчера, 12:24

Погода в Липецке
Деда Мороза в новогоднюю ночь в Липецкой области встретят с потеплением до +2
#оттепель
8
Деда Мороза в новогоднюю ночь в Липецкой области встретят с потеплением до +2

31.12.2017 13:42

Погода в Липецке
Новый год придет с небольшим дождем и мокрым снегом
3
Новый год придет с небольшим дождем и мокрым снегом

31.12.2017 12:52

Погода в Липецке
В последний день года в Липецкой области сыро и до +5
2
В последний день года в Липецкой области сыро и до +5

30.12.2017 12:51

Погода в Липецке
Праздничные выходные в Липецкой области начнутся с дождя и потепления до +5
2
Праздничные выходные в Липецкой области начнутся с дождя и потепления до +5

29.12.2017 12:34

Погода в Липецке
В Липецкой области потепление до +6
#оттепель
10
В Липецкой области потепление до +6

28.12.2017 17:30

Погода в Липецке