В Липецкой области туман и до +5

3 января в Липецкой области сохранится очень теплая погода, преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных районах слабый гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мороси и дождя, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура ночью около 0, днем от 2 до 4 градусов тепла.

День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов ниже нуля.