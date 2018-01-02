Под Липецком сгорел мужчина

На пепелище изъяты несколько пустых бутылок.

1 января в селе Каменная Лубна сгорел дом. На пепелище пожарные обнаружили тело его хозяина. 44-летний мужчина жил один. По словам односельчан, он злоупотреблял спиртным.



Внешний следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп передан судебным медикам. На экспертизу также отправлены пустые бутылки, найденные на столе в сгоревшем доме.

