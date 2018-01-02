Происшествия

сегодня, 11:00

Под Липецком сгорел мужчина

5 2456
#пожар
2
Под Липецком сгорел мужчина

На пепелище изъяты несколько пустых бутылок.

1 января в селе Каменная Лубна сгорел дом. На пепелище пожарные обнаружили тело его хозяина. 44-летний мужчина жил один. По словам односельчан, он злоупотреблял спиртным.

Внешний следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп передан судебным медикам. На экспертизу также отправлены пустые бутылки, найденные на столе в сгоревшем доме.
5 2456
#пожар
2

Комментарии (5)

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Моя деревня

сегодня, 16:26
Zxcvbnm, с сожительницей
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Zxcvbnm

сегодня, 16:24
Моя деревня, не один? Тогда с кем? С мышами?
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787888

сегодня, 13:38
Но не даром дали 10 выходных,пей,кури,гуляй,от скуки на всё пойдёшь. За столько хочешь не хочешь,сопьёшься,тем более деревня!
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Моя деревня

сегодня, 12:52
Кто вам сказал, что он один жил?
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Не новости

сегодня, 11:19
А фронтовые сводки,ужравшийся народ занимается самоликвидацией.Похоже из года в год внутренних тормозов и рассудка у наших людей становится все меньше.
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