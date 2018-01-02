сегодня, 09:49
На липецкой авиабазе приступили к обучению пилотированию Су-34 летчики из Челябинской области
Летчики авиаполка, дислоцированного на авиабазе Шагол (Челябинск) приступили к переподготовке на новейший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Как сообщает ob-zor.ru, речь идет о летчиках 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, Сейчас этот полк оснащен фронтовыми бомбардировщиками Су-24М2.
Первые шесть самолетов Су-34 поступят в часть в конце февраля этого года.
Артурчик
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Удачи, ребята!