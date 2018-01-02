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сегодня, 09:49

На липецкой авиабазе приступили к обучению пилотированию Су-34 летчики из Челябинской области

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#Су-34
На липецкой авиабазе приступили к обучению пилотированию Су-34 летчики из Челябинской области

Летчики авиаполка, дислоцированного на авиабазе Шагол (Челябинск) приступили к переподготовке на новейший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Для переподготовки летчики отправились в Липецкий авиационный центр, где проведут ближайшие два месяца. Пилоты изучат тактико-технические характеристики Су-34, его технологическую базу и особенности техники пилотирования. В программу переподготовки также включен специализированный курс на наземных тренажерах. На завершающем этапе летчики выполнят полеты на боевое применение на новых типах самолетов с отработкой элементов высшего пилотажа. Обучение продлится в течение двух месяцев.

Как сообщает ob-zor.ru, речь идет о летчиках 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, Сейчас этот полк оснащен фронтовыми бомбардировщиками Су-24М2.

Первые шесть самолетов Су-34 поступят в часть в конце февраля этого года.

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#Су-34

Комментарии (4)

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Артурчик

сегодня, 11:46
А я-то думал, что летчики служат в ВКС РФ, а не в Челябинской области!
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гость

сегодня, 10:40
А на фотографии что , еще бы Раптор или Ф-16 воткнули.
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гость

сегодня, 10:40
А на фотографии что , еще бы Раптор или Ф-16 воткнули.
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Удачи, ребята!

сегодня, 10:12
Вроде уже писали о них! Или это для жён, чтобы не волновались? Типа, Челябинские мужики настолько суровы, что и в праздники им не до гулянки!
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