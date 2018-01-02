Происшествия
сегодня, 09:40
«Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?!»
19 4014
Липчанки ищут своих мужей и сожителей.
Отделения полиции УМВД РФ по Липецкой области начали прием заявлений от женщин, потерявших в новогодние праздники своих благоверных.
Так, еще поутру 31 декабря ушел из дома и не вернулся мужчина, сожительствовавший с 41-летней дамой. Он без всяких объяснений с гражданской женой вышел из комнаты и удалился в неизвестном направлении. С тех пор от него нет весточек - мужчина не отвечает на телефонные звонки.
А 1 января в 12.00 из своей квартиры ушел 36-летний мужчина. Как считает его 29-летняя жена, беспричинно. Женщина обратилась с полицию с криком и помощи.
Так, еще поутру 31 декабря ушел из дома и не вернулся мужчина, сожительствовавший с 41-летней дамой. Он без всяких объяснений с гражданской женой вышел из комнаты и удалился в неизвестном направлении. С тех пор от него нет весточек - мужчина не отвечает на телефонные звонки.
А 1 января в 12.00 из своей квартиры ушел 36-летний мужчина. Как считает его 29-летняя жена, беспричинно. Женщина обратилась с полицию с криком и помощи.
19 4014
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