Происшествия

сегодня, 09:40

«Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?!»

19 4014
#пропавшие без вести
2
«Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?!»

Липчанки ищут своих мужей и сожителей.

Отделения полиции УМВД РФ по Липецкой области начали прием заявлений от женщин, потерявших в новогодние праздники своих благоверных.

Так, еще поутру 31 декабря ушел из дома и не вернулся мужчина, сожительствовавший с 41-летней дамой. Он без всяких объяснений с гражданской женой вышел из комнаты и удалился в неизвестном направлении. С тех пор от него нет весточек - мужчина не отвечает на телефонные звонки. 

А 1 января в 12.00 из своей квартиры ушел 36-летний мужчина. Как считает его 29-летняя жена, беспричинно. Женщина обратилась с полицию с криком и помощи. 
19 4014
#пропавшие без вести
2

Комментарии (19)

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Нонка

сегодня, 17:14
Доведены до отчаяния вот и разбегаются но куда куда -к таким же -вот
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Игп хохол

сегодня, 15:06
Дрочу на Навального . а баба русская мне не даст
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гинеколог

сегодня, 13:51
Дуло, фригидные в морге.
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гинеколог

сегодня, 13:50
100%, чудные рождённые в РСФСР. В остальных окружающих территориях нормальные на 99%.
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Дуло

сегодня, 13:08
Брошенки, оставьте координаты.
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Дуло

сегодня, 13:06
гинеколог, тебе конечно лучше знать
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100%

сегодня, 13:06
Не женитесь, ага, а женитесь на приезжих из Казахстанов- они нечудные.
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Дуло

сегодня, 13:05
Да здравствует свобода, освободить от бабьих оков, сожители-все на улицу!
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гинеколог

сегодня, 11:49
психолог, вы импотент в голове. Фригидных не бывает.
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Ч.

сегодня, 11:42
Пособничество жуликам и ворам - это фашизм.Поэтому к нам и соответствующее отношение.
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