В Липецке выгорела квартира

Из огня пожарные достали двух человек в тяжелом состоянии.

Сегодня ночью в Липецке на улице Терешковой в доме №3/3 загорелась квартира. К месту пожара выехали пять отделений пожарных. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка квартиры на площади 60 кв.м.



Как стало известно GOROD48, в горящей квартире были два человека. Их удалось вынести на улицу, но они были в очень тяжелом состоянии. Из-за сильного задымления в подъезде еще 10 жильцов были эвакуированы.



Причина пожара устанавливается.