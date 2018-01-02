Происшествия

сегодня, 07:45

В Липецке выгорела квартира

12 4871
#Пожар #
8
В Липецке выгорела квартира

Из огня пожарные достали двух человек в тяжелом состоянии.

Сегодня ночью в Липецке на улице Терешковой в доме №3/3 загорелась квартира. К месту пожара  выехали пять отделений пожарных. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка квартиры на площади 60 кв.м.

Как стало известно GOROD48, в горящей квартире были два человека. Их удалось вынести на улицу, но они были в очень тяжелом состоянии. Из-за сильного задымления в подъезде еще 10 жильцов были эвакуированы.

Причина пожара устанавливается.
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#Пожар #
8

Комментарии (12)

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Даша

2 минуты назад
Jaguar Branco, ты че совсем чтоль?
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666

16 минут назад
твари пьяные, чуть весь дом не запалили
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Jaguar Branco

сегодня, 17:06
Татьяна, не смеши людей, квартира сгорела не полностью, а что про дым, так с просони и дракона можно было увидеть!!!! Обычное дело, дыма много, а паники еще больше!!!! В этом подъезде живут одни пенсионеры и насмотревшись рабыни Изауры, понапридумывают еще больше!!!! Пожару присвоен уровень Г-А2 сложности, что обозначает стандартный пожар!!!! А МЧС респект быстро приехали!!!!!
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злой обыватель

сегодня, 13:44
Ну, не совсем на Новолипецком быдло жило и живёт. Больше на Тракторном. Кто жил рядом с Комбинатом, тот и продолжает жить. А на новые микрорайоны хрен их затянешь. Это так, кто приезжал в 80-е, для развития инфраструктуры, получили хатёнки на 21-24....
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Добрая

сегодня, 12:57
Лесной брат, не место красит человека! Новолипецкое быдло тоже расселили по всему 27, 28 и новым))
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Хрущевки

сегодня, 12:48
Хрущевые * * хрущтят!
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Лесной брат

сегодня, 12:47
Райончик конечно отвратный, убитые * и быдло спившиеся!
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Наталья

сегодня, 12:41
Мчс приехалт быстро буквально за щитаные минуты. Через 5 минут приехали газовщики.только скорая как вседа ехала 30 минут. И через минут 40 приезала вторая корета скорой помощи. Женщина была в домашней одежде мы соседи пришли на помощь скинули некосколько вещей верхней одежды и обувь.
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*****

сегодня, 12:14
Врут! Хрущевка 2х комнатная - 42м2
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Татьяна

сегодня, 11:57
Это было ужасно. Мы соседи- очень испугались-дым был очень сильный, от запаха гари задыхался весь подъезд. Пожарные правда молодцы-приехали за 2,5 минуты и немедленно начали спасение людей. Если бы они не успели смертей бы не избежать- у людей не было доступа к входной двери-выйти они бы не смогли. Только в таких ситуациях понимаешь - как важны все службы спасения. Дай им всем Бог здоровья!!!
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