В Липецке сгорел садовый дом

В 18:33 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового дома в Липецке, СНТ «имени Мичурина», на ул. Путейская.



К месту пожара выехали: 1 отделение 9 ПСЧ, ДПД (2 чел.). В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.