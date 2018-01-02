Происшествия

вчера, 22:40

В Липецке сгорел садовый дом

4 907
#пожар
2
В Липецке сгорел садовый дом
В 18:33 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового дома  в Липецке, СНТ «имени Мичурина», на ул. Путейская.

К месту пожара  выехали: 1 отделение 9 ПСЧ, ДПД (2 чел.). В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
4 907
#пожар
2

Комментарии (4)

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сегодня, 00:33
купи словарь, "грамотеи" пишется с одной Н? В каком месте эта Н? Да, "грамотеи" пишется с одной М, но в случае моего САРКАЗМА написано именно "граММотеи48"!!!
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купи словарь

сегодня, 00:13
КАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ НАЗВАНИЕ СНТ, слово "грамотеи" пишется с одной Н.
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КАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ НАЗВАНИЕ СНТ

вчера, 23:04
Если "имени Мичурина" в кавычках? А, граммотеи48?
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