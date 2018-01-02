Происшествия
вчера, 22:37
В столкновении двух легковушек в Данкове пострадал человек
Пострадавший госпитализирован
В 20:15 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на ул. Мира 75 в Данкове. Произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Астра» и легкового автомобиля «ВАЗ 2115».
К месту происшествия выехало 1 отделение ПСЧ № 22.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Данковская МРБ».
К месту происшествия выехало 1 отделение ПСЧ № 22.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Данковская МРБ».
Елена Якуничева
ДЕД84
ДЕД84