Происшествия

вчера, 22:37

В столкновении двух легковушек в Данкове пострадал человек

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#дтп
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В столкновении двух легковушек в Данкове пострадал человек

Пострадавший госпитализирован

В 20:15 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на ул. Мира 75 в Данкове. Произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Астра» и легкового автомобиля «ВАЗ 2115».

К месту происшествия выехало 1 отделение ПСЧ № 22.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в  ГУЗ «Данковская МРБ».
3 480
#дтп
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Комментарии (3)

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