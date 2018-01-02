Под Липецком автомобиль «Митсубиси» улетел в кювет

Есть пострадавшие

В 17:40 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ поселка Берендей Липецкого района Липецкой области. Произошел съезд легкового автомобиля «Мицубиси» в кювет.



К месту происшествия выехало 1 отделение СПСЧ.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ Липецкая РБ.