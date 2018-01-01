Общество

50 минут назад

15-летний подросток пропал в Липецкой области 31 декабря

9 727
#поиск пропавших детей
15-летний подросток пропал в Липецкой области 31 декабря

Волонтеры объявили поиски подростка

Волонтерская организация "Поиск пропавших детей" сообщает, что 31 декабря из Боринского центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, исчез 15-летний подросток.

Данные несовершеннолетнего и его приметы размещены в сообществе "Поиск пропавших детей".

9 727
#поиск пропавших детей

Комментарии (9)

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Оо новый год!

2 минуты назад
Да небось пьянный у друзей, до талого нажрался и не в состояние ответить на телефон
ответить

Оо новый год!

2 минуты назад
Да небось пьянный у друзей, до талого нажрался и не в состояние ответить на телефон
ответить

Шурик

3 минуты назад
еще одна зассыха
ответить

Друг

10 минут назад
Он на каникулы к бабушке уехал.
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Cерёга

12 минут назад
Александр, Сломать, переломать, испортить легко - направить в нужное русло и восстановить тяжело, надо иметь снисхождение.
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Александр

20 минут назад
Да ноги ему переломать чтобы не бегал
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Cерёга

26 минут назад
Судя по той скупой информации о подростке, хочу высказать своё субъективное мнение, что он ещё жару задаст.
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315

33 минуты назад
он уже 150 раз пропадает
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Уаз-патриот

38 минут назад
ну вот только что им Уазик подарили, так что если не найдут сами то пусть назад возвращают машину
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