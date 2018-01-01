Общество
50 минут назад
15-летний подросток пропал в Липецкой области 31 декабря
Волонтеры объявили поиски подростка
Волонтерская организация "Поиск пропавших детей" сообщает, что 31 декабря из Боринского центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, исчез 15-летний подросток.
Данные несовершеннолетнего и его приметы размещены в сообществе "Поиск пропавших детей".
Данные несовершеннолетнего и его приметы размещены в сообществе "Поиск пропавших детей".
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