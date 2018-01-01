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На Ставрополье произошло два землетрясения
Их магнитуда составила 3,7 и 3,3
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, Единая геофизическая служба РАН утром 1 января зафиксировала сразу 2 землетрясения на территории Курского района Ставропольского края.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, эпицентр землетрясения оказался на глубине 10 километров, их магнитуда составила 3,7 и 3,3. Толчки были зарегистрированы в 8.35 и 8.38. Жертв и разрушений в результате землетрясений нет.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, эпицентр землетрясения оказался на глубине 10 километров, их магнитуда составила 3,7 и 3,3. Толчки были зарегистрированы в 8.35 и 8.38. Жертв и разрушений в результате землетрясений нет.
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