В России

сегодня, 16:48

На Ставрополье произошло два землетрясения

157
На Ставрополье произошло два землетрясения

Их магнитуда составила 3,7 и 3,3

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, Единая геофизическая служба РАН утром 1 января зафиксировала сразу 2 землетрясения на территории Курского района Ставропольского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, эпицентр землетрясения оказался на глубине 10 километров, их магнитуда составила 3,7 и 3,3. Толчки были зарегистрированы в 8.35 и 8.38. Жертв и разрушений в результате землетрясений нет.
157

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Новый хит Аллы Пугачевой назвали плагиатом
Новый хит Аллы Пугачевой назвали плагиатом

сегодня, 16:27

В России
Парашют с дистанционным управлением создадут для российских ВДВ
Парашют с дистанционным управлением создадут для российских ВДВ

30.12.2017 13:32

В России
В Москве на корпоративе зарезали мужчину
В Москве на корпоративе зарезали мужчину

30.12.2017 13:13

В России
В Саратовской области из колонии сбежал заключенный
#Саратов #колония #бегство
В Саратовской области из колонии сбежал заключенный

30.12.2017 11:58

В России
Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска‍
#Санкт-Петербург #Челябинск #самолет
Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска‍

30.12.2017 11:51

В России
В Новосибирске и Красноярске эвакуируют торговые центры
#Эвакуация #минирование
В Новосибирске и Красноярске эвакуируют торговые центры

30.12.2017 11:44

В России