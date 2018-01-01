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В Турине четверо ранено в результате взрывов в новогоднюю ночь

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В Турине четверо ранено в результате взрывов в новогоднюю ночь

В результате обысков было обнаружено еще 12 самодельных взрывных устройств

В итальянском городе Турин произошел взрыв самодельного взрывного устройства. По предварительным данным, четверо получили ранения, - сообщают "Известия". Бомба также повредила четыре припаркованные машины, разбиты окна в тридцати домах.

Полицейские провели обследование место происшествия и обнаружили еще 12 взрывных устройств. В настоящий момент идет расследование.

Как уточняет издание La Stampa, бомбы были сделаны из бумаги и оставлены в мусорных ящиках. Правоохранители выясняют, кто изготовил бомбы и привел их в действие.
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