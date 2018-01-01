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Новый хит Аллы Пугачевой назвали плагиатом

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Новый хит Аллы Пугачевой назвали плагиатом

Выяснилось, что её песня "Я летала" очень похожа на другую, исполненную ранее Игорем Сарухановым

Поэт-песенник Александр Вулых заявил, что новая песня Аллы Пугачевой «Я летала», исполненная певицей в рамках "Голубого огонька" - плагиат. Он отметил, что песня "как две капли воды" похожа на другую, исполненную Игорем Сарухановым более 15 лет назад.

"Всё бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору — композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад!" — написал Вулых.

Он также заявил, что за эту песню они с Игорем Сарухановым получили дипломы "Песни года", - сообщает Life. Он назвал песню Пугачёвой "стопроцентным плагиатом.
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