сегодня, 14:48
Зарубившему приятеля в Долгоруковском районе будет назначена психиатрическая экспертиза
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Долгоруковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения вменяемости подозреваемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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ДЕД