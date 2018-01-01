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сегодня, 14:48

Зарубившему приятеля в Долгоруковском районе будет назначена психиатрическая экспертиза

2 779
#убийство
Зарубившему приятеля в Долгоруковском районе будет назначена психиатрическая экспертиза

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Долгоруковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 30 декабря 2017 года подозреваемый, находясь в гостях у 75-летнего пенсионера, проживавшего в селе Верхний Ломовец, распивал с ним спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома удары руками, а также топором по голове и с места преступления скрылся. От полученной травмы пенсионер скончался. Его тело 31 декабря обнаружили родственники, которые и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Для установления всех обстоятельств в Долгоруковский район незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в составе которой следователи и следователи-криминалисты регионального СКР, и после осмотра места происшествия подозреваемый в особо тяжком преступлении был задержан.

В настоящее время следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения вменяемости подозреваемого  назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
2 779
#убийство

Комментарии (2)

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Cерёга

17 минут назад
43 года, а мозги твои куриные, мокрушник ты позорный.
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ДЕД

сегодня, 15:24
Да-а! Славится область с приходом. Предлагаю на проводах зимы сжечь чучело губера и мэра.
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