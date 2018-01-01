Температура воздуха в Липецкой области выше нормы на 10 градусов

2 января на территории Липецкой области сохранится очень теплая погода. Местами пройдут небольшие осадки, туман. Атмосферное давление не изменится. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки - преимущественно морось, в отдельных районах с мокрым снегом, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, туман. Температура ночью около 0, днем от 1 до 3 градусов тепла.

1 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов ниже нуля.