Погода в Липецке

сегодня, 12:24

Температура воздуха в Липецкой области выше нормы на 10 градусов

692
1
Температура воздуха в Липецкой области выше нормы на 10 градусов

2 января на территории Липецкой области сохранится очень теплая погода. Местами пройдут небольшие осадки, туман. Атмосферное давление не изменится. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки - преимущественно морось, в отдельных районах с мокрым снегом, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, туман. Температура ночью около 0, днем от 1 до 3 градусов тепла.

1 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов ниже нуля.

692
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Деда Мороза в новогоднюю ночь в Липецкой области встретят с потеплением до +2
#оттепель
7
Деда Мороза в новогоднюю ночь в Липецкой области встретят с потеплением до +2

вчера, 13:42

Погода в Липецке
Новый год придет с небольшим дождем и мокрым снегом
3
Новый год придет с небольшим дождем и мокрым снегом

вчера, 12:52

Погода в Липецке
В последний день года в Липецкой области сыро и до +5
2
В последний день года в Липецкой области сыро и до +5

30.12.2017 12:51

Погода в Липецке
Праздничные выходные в Липецкой области начнутся с дождя и потепления до +5
2
Праздничные выходные в Липецкой области начнутся с дождя и потепления до +5

29.12.2017 12:34

Погода в Липецке
В Липецкой области потепление до +6
#оттепель
10
В Липецкой области потепление до +6

28.12.2017 17:30

Погода в Липецке
До температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,4 градуса
#потепление
2
До температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,4 градуса

27.12.2017 18:33

Погода в Липецке