сегодня, 12:04
Несколько липчан в новогоднюю ночь получили травмы в драках и от взрывов петард
Всего в травмпункты за медпомощью обратились за сутки 106 человек. Госпитализировано трое.
В течение суток в травмпункты Липецка обратилось 106 человек, что на треть меньше прошлогоднего показателя.
Как сообщили GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области, отсутствие гололеда повлияло на количество травм, связанных с падениями. Меньше было и госпитализированных – три человека против семи в прошлом году. Медицинская помощь им понадобилась после драк. Они получили незначительные переломы, у одного небольшой порез.
В эти новогодние сутки липчане также обращались за медицинской помощь из-за неправильного обращения с пиротехникой. Но госпитализация им не потребовалась.
Редактору
Я
Ну ты погоди ещё,
ДЕД
777
Вопросик
Не важно где ты живёшь, а важно как!
Ждем!
Не алкаш, но пью
у вас тоже дрищ после разливного пива