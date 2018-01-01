Несколько липчан в новогоднюю ночь получили травмы в драках и от взрывов петард

Всего в травмпункты за медпомощью обратились за сутки 106 человек. Госпитализировано трое.

В течение суток в травмпункты Липецка обратилось 106 человек, что на треть меньше прошлогоднего показателя.

Как сообщили GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области, отсутствие гололеда повлияло на количество травм, связанных с падениями. Меньше было и госпитализированных – три человека против семи в прошлом году. Медицинская помощь им понадобилась после драк. Они получили незначительные переломы, у одного небольшой порез.

В эти новогодние сутки липчане также обращались за медицинской помощь из-за неправильного обращения с пиротехникой. Но госпитализация им не потребовалась.