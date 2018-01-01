Происшествия

сегодня, 12:04

Несколько липчан в новогоднюю ночь получили травмы в драках и от взрывов петард

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#травмпункт #петарды #драка
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Несколько липчан в новогоднюю ночь получили травмы в драках и от взрывов петард

Всего в травмпункты за медпомощью обратились за сутки 106 человек. Госпитализировано трое.

В течение суток в травмпункты Липецка обратилось 106 человек, что на треть меньше прошлогоднего показателя.

Как сообщили GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области, отсутствие гололеда повлияло на количество травм, связанных с падениями.  Меньше было и госпитализированных – три человека против семи в прошлом году. Медицинская помощь им понадобилась после драк. Они получили незначительные переломы, у одного небольшой порез.

В эти новогодние сутки липчане также обращались за медицинской помощь из-за неправильного обращения с пиротехникой. Но госпитализация им не потребовалась. 

10 3889
#травмпункт #петарды #драка
4

Комментарии (10)

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Редактору

сегодня, 16:48
"незначительные переломы"???? может все-таки - незначительные травмы.
ответить

Я

сегодня, 16:26
Что за Новый год да без драк ?
ответить

Ну ты погоди ещё,

сегодня, 15:43
777, все только начинается.
ответить

ДЕД

сегодня, 15:29
Дрищь, ну брось ты пить разливуху. Возьми чекурек в К&Б и будет нормалек.
ответить

777

сегодня, 14:43
Слава Богу без убийств.
ответить

Вопросик

сегодня, 14:41
у вас тоже дрищ после разливного пива , это не пиво , а пивной напиток ! Вывод , сейчас не лето , пенное и подождать может!
ответить

Не важно где ты живёшь, а важно как!

сегодня, 13:46
Ждем!, а с твоего района никого не ждёшь? Там живут порядочные и тихие люди, да?
ответить

Ждем!

сегодня, 12:56
Жертв с дискотек на Тракторном, Соколе и Левобережье.
ответить

Не алкаш, но пью

сегодня, 12:54
Слава богу хоть не убили ни кого и то хорошо. Порезы и переломы - весело встретили Новый год некоторые, вот вам и друзья-собутыльники((((
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 12:33
Почему управление здравоохранения совсем не интересуется вопросом дрища после пива? ,который беспокоит липчан многие годы.
ответить

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