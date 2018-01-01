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сегодня, 11:54

Первой в 2018 году родилась девочка - в 01.01 ночи

9 3299
#рождение #новогодняя ночь
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Первой в 2018 году родилась девочка - в 01.01 ночи

Всего в новогоднюю ночь в Липецке родились 9 малышей.

С 00.00 до 11.50 в учреждениях родовспоможения Липецка появились на свет девять малышей – шесть девочек и три мальчика. Так, больше всего малышей родились в городском перинатальном центре – четыре малыша, первого из которых медики приняли в 05.20. А самой первой оказалась девочка, которая родилась в областном перинатальном центре в 01.01 часов. Всего здесь приняли трех малышей. Еще двое новорожденных – в Липецком городском роддоме.

Данные предоставили действующие в Липецке три медучреждения: Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий городской перинатальный центр и Липецкий городской роддом. 

9 3299
#рождение #новогодняя ночь
3

Комментарии (9)

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Я

14 минут назад
Их для прикола сделали в День Дурака!
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ДЕД

сегодня, 15:51
Нудашка, не суди по себе, да не судимой будешь.
ответить

ДЕД

сегодня, 15:48
Кто не бухал, а терпеливо ждал прироста русского народа.
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Ну да.

сегодня, 15:46
ДЕД, новые алкаши и несчастные, дебелые бабенки. Вот тебе и вся демография.Даешь стране рабов!
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ДЕД

сегодня, 15:46
Удачи и здоровья всем кто принял наших малышей.
ответить

Ну да.

сегодня, 15:45
ДЕД,
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ДЕД

сегодня, 15:42
Молодцы девченки. Значит будет через 20 лет демографический бум. ЗДОРОВЬЯ ВАМ МАЛЫШИ !!!
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Скарлет

сегодня, 13:20
Добро пожаловать !!!
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дед Бодун

сегодня, 12:20
Да ладно вам!Чего умничать-то.Админ-тоже чел,поздно лег,рано встал,ну и все такое.Все же поняли,что речь про 2018 год.С наступившим вас,ТЕРПИЛОИДЫ!!!
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