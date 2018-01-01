Первой в 2018 году родилась девочка - в 01.01 ночи

Всего в новогоднюю ночь в Липецке родились 9 малышей.

С 00.00 до 11.50 в учреждениях родовспоможения Липецка появились на свет девять малышей – шесть девочек и три мальчика. Так, больше всего малышей родились в городском перинатальном центре – четыре малыша, первого из которых медики приняли в 05.20. А самой первой оказалась девочка, которая родилась в областном перинатальном центре в 01.01 часов. Всего здесь приняли трех малышей. Еще двое новорожденных – в Липецком городском роддоме.

Данные предоставили действующие в Липецке три медучреждения: Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий городской перинатальный центр и Липецкий городской роддом.