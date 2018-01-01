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сегодня, 11:22

GOROD48-ретро: красавец-мужчина Олег Королев

46 2554
#ретро #архив
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GOROD48-ретро: красавец-мужчина Олег Королев

С помощью архивов телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7» мы вернемся на двадцать лет назад.

В начале нового года мы решили вспомнить старое: ведь, если судить по архивным телевизионным сюжетам, жизнь в  Липецке идет по кругу. Горожане так же, как и в девяностые ошарашенно чешут в затылках при виде новых ценников в магазинах и коммунальных платежках, добираются до работы и дома по разбитым дорогам и мостам, а власть, призывает их к терпению, и обещает, что уж в наступившем-то году заживем как в раю.
 
Первое видео новой рубрики «GOROD48-ретро» из  декабря 1997. Телекомпания «ТВК» сняла новогодние поздравления от сорокашестилетнего красавца-мужчины, тогда еще  председателя областного Совета Олега Королева и мэра Анатолия Савенкова. Олег Петрович, который уже через полгода станет губернатором, поздравляет липчан в своем, позже ставшем фирменном стиле  – долго, ласково и с кучей нравоучений. Анатолий Савенков, которому предстоит карьера председателя областного Совета, члена Совета Федерации и главного федерального инспектора в Липецкой области, говорит по-существу: о городских проблемах и надеждах на их преодоление. А липчан ждет один из самых тяжелых годов последнего десятилетия XX века – 1998-й, с его дефолтом, резким падением курса рубля, потерями сбережений в обанкротившихся банках, премьером «киндерсюрпризом» и первым появлением Путина в большой политике – в июле 1998 года его назначили директором ФСБ.  
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#ретро #архив
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Комментарии (46)

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20 лет у власти

6 минут назад
колхозный Олежка... Это чудо, земляки!
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беззубый рот

7 минут назад
и мироточивые речи. Но только ВСЕ ФАЛЬШИВОЕ. В 1998 г. чинуши получали копейки, все рванули в бизнес (осбенно челноки).Власть тогда валялась под ногами. И колхозник взял ее, и в 2000 году он заимел крышу - пахана вову. Иначе бы улетел опять в колхоз мироточивый Олежек. Но кто еще так может лизать пахана целых 18 лет?
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Filip

46 минут назад
Согласен у себя в Тербунах мог проставить род Гулевских-Королевых.Мог стать хорошим сварщиком,слесарем,трактористом,животноводом.А если серьезно Олег Петрович уходите и может быть вам простим,что вы искалечили со своей свитой жизнь поколению,которому за сорок.
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не тот

сегодня, 17:33
Эх, Пятрович, сломал ты себе всю жизнь, из тебя же мог получится настоящий комбайнёр или скотник, а может даже шофер!
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гость

сегодня, 16:58
Присоединяюсь к просьбе, полагаю большинства липчан, уйдите сами и свою свиту опричников с собой прихватите. Всю с "корнями". Простым гражданам от тотальной коррупции в области и городе, нет жизни в прямом смысле этого слова."Достали до печенок": кумовство, рейдерство , карманное правосудие,"карманные" прокуроры. Вы живете в другом мире и отдельно от народа. Беззаконие, безысходность ,невозможность отстоять свои нарушенные права рядовым гражданам это итог вашей многолетней деятельности в регионе. Уйдите и этот поступок будет лучшим из того,что Вами сделано.
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Навальный 20!8

сегодня, 16:43
Красавец коррупционер
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Гость

сегодня, 16:09
Олег Петрович просим уйдите,если вы патриот области напишите сами и в Москву к дочке.
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Акакий

сегодня, 16:03
А Ромка его где.
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2018-й наступил

сегодня, 16:00
грубиян, когда снимет? ДА никогда или после того, как плешивому пинка под зад дадите
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Стрелок

сегодня, 15:58
Он попутал берега уже давно! Живёт на другой планете, нет спичек он морды можно прикупить, а кто то там про совесть писал...ею не пахнет
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