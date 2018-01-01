GOROD48-ретро: красавец-мужчина Олег Королев

С помощью архивов телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7» мы вернемся на двадцать лет назад.

В начале нового года мы решили вспомнить старое: ведь, если судить по архивным телевизионным сюжетам, жизнь в Липецке идет по кругу. Горожане так же, как и в девяностые ошарашенно чешут в затылках при виде новых ценников в магазинах и коммунальных платежках, добираются до работы и дома по разбитым дорогам и мостам, а власть, призывает их к терпению, и обещает, что уж в наступившем-то году заживем как в раю.



Первое видео новой рубрики «GOROD48-ретро» из декабря 1997. Телекомпания «ТВК» сняла новогодние поздравления от сорокашестилетнего красавца-мужчины, тогда еще председателя областного Совета Олега Королева и мэра Анатолия Савенкова. Олег Петрович, который уже через полгода станет губернатором, поздравляет липчан в своем, позже ставшем фирменном стиле – долго, ласково и с кучей нравоучений. Анатолий Савенков, которому предстоит карьера председателя областного Совета, члена Совета Федерации и главного федерального инспектора в Липецкой области, говорит по-существу: о городских проблемах и надеждах на их преодоление. А липчан ждет один из самых тяжелых годов последнего десятилетия XX века – 1998-й, с его дефолтом, резким падением курса рубля, потерями сбережений в обанкротившихся банках, премьером «киндерсюрпризом» и первым появлением Путина в большой политике – в июле 1998 года его назначили директором ФСБ.

