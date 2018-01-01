Происшествия
сегодня, 10:02
Туляк под новый год обокрал магазин в Липецкой области
Добычей жителя соседнего региона стали продукты и выпивка.
31 декабря в ОМВД России по Становлянскому району обратилась продавец магазина с заявлением о том, что неизвестным путем перепиливания решетки и разбития оконного стекла из магазина в деревне Лукьяновка совершена кража продуктов питания и винно-водочных изделий.
Сотрудниками полиции в совершении преступления установлен и доставлен в ОМВД неработающий 55-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование проводит ОМВД России по Становлянскому району.
Сотрудниками полиции в совершении преступления установлен и доставлен в ОМВД неработающий 55-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование проводит ОМВД России по Становлянскому району.
Николай
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Виктор 2-28-14