Туляк под новый год обокрал магазин в Липецкой области

Добычей жителя соседнего региона стали продукты и выпивка.

31 декабря в ОМВД России по Становлянскому району обратилась продавец магазина с заявлением о том, что неизвестным путем перепиливания решетки и разбития оконного стекла из магазина в деревне Лукьяновка совершена кража продуктов питания и винно-водочных изделий.



Сотрудниками полиции в совершении преступления установлен и доставлен в ОМВД неработающий 55-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование проводит ОМВД России по Становлянскому району.