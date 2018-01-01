Происшествия

сегодня, 10:02

Туляк под новый год обокрал магазин в Липецкой области

3 1106
#кража
1
Туляк под новый год обокрал магазин в Липецкой области

Добычей жителя соседнего региона стали продукты и выпивка.

31 декабря в ОМВД России по Становлянскому району обратилась продавец магазина с заявлением о том, что неизвестным путем перепиливания решетки и разбития оконного стекла из магазина в деревне Лукьяновка совершена кража продуктов питания и винно-водочных изделий. 

Сотрудниками полиции в совершении преступления установлен и доставлен в ОМВД неработающий 55-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование проводит ОМВД России по Становлянскому району.
3 1106
#кража
1

Комментарии (3)

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Николай

сегодня, 14:31
За кражу на 1-2 тысячи рублей за решётку. За кражу на миллионы и миллиарды в долларах под домашний арест.
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777

сегодня, 12:14
С новым годом! Юрий Николаевич!
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Виктор 2-28-14

сегодня, 10:40
Дома не ворует,уже обнадёживает....
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