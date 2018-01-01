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сегодня, 10:00

По подозрению в убийстве пенсионера задержан безработный

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#убийство #
По подозрению в убийстве пенсионера задержан безработный

31 декабря около 10 часов утра в селе Верхний Ломовец Долгоруковского района в своём доме с различными травмами обнаружен труп 76-летнего мужчины.

Сотрудниками полиции по подозрению в преступлении установлен и доставлен в ОП неработающий 44-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование проводит Долгоруковское отделение полиции.

Как выяснилось, 75-летний житель села скончался от рубленой раны головы. Также сотрудники полиции и Следственного комитета выяснили, что пенсионер был избит. 
7 1295
#убийство #

Комментарии (7)

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Да вот именно!

сегодня, 15:48
Правдоруб, Были быдлой ей и остались. Просто такой информационности не было . И все это считалось вообще в порядке вещей.
ответить

Правдоруб

сегодня, 15:13
Михаи'л, раньше еще хлеще было, только оповещения не было. Как ни как век информации и технологий.
ответить

А что там у нас

сегодня, 13:20
В загнивающей Европе? Ах да! Ущипнули тёлку, поцарапалт тачку... УЖАС!!! И как они там живут????
ответить

Михаи'л

сегодня, 12:23
Ну ничего святого, до чего дожили...
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Боцман

сегодня, 12:04
Нихрена себе- встретил Новый год.
ответить

Виктор 2-28-14

сегодня, 10:38
Animal planet, так ты колхозник?Ожидать можно многого,а ты кушаешь,что подали.Самому надо себя обслуживать...
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Animal planet

сегодня, 10:12
Началось в колхозе утро,убили,расчленили,ограбили.А что можно ожидать от Липецка в новогоднее утро?
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