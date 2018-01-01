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По подозрению в убийстве пенсионера задержан безработный
31 декабря около 10 часов утра в селе Верхний Ломовец Долгоруковского района в своём доме с различными травмами обнаружен труп 76-летнего мужчины.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование проводит Долгоруковское отделение полиции.
Как выяснилось, 75-летний житель села скончался от рубленой раны головы. Также сотрудники полиции и Следственного комитета выяснили, что пенсионер был избит.
Да вот именно!
Правдоруб
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