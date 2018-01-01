Происшествия

сегодня, 09:43

Полицейский-кинолог в Липецке задержал грабителя

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#ограбление #задержание
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Полицейский-кинолог в Липецке задержал грабителя

Ранее судимый гражданин отнял у липчанки сумку

Сотрудником Центра кинологической службы УМВД России по Липецкой области по подозрению в краже сумки задержан ранее трижды судимый липчанин. 31 декабря около двух часов дня в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина открыто похитил у нее сумку с личным имуществом и деньгами. О случившемся стало известно находящемуся  неподалеку сотруднику полиции.Принятыми оперативными мерами подозреваемый в преступлении был задержан. Им оказался ранее трижды судимый 33-летний житель областного центра.

Проверку проводит ОП№8.Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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#ограбление #задержание
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Комментарии (3)

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ну что тут говорить

сегодня, 14:46
Молодец и коп и его собашка!Кабы ВСЕ менты были бы такими-глядишь появилось бы и уважение к ним и слова типа мент,легавый,мусор и пр. остались бы лишь для кино и в жаргоне урок.Ну а собашка-она иногда лучше хомосапиенса тупорылого.С наступившим и копа и сцабакена!
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Боцман

сегодня, 12:05
Собака- преступниканаходяка.
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Animal planet

сегодня, 10:20
Все собачки молодцы!
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