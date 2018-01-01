Полицейский-кинолог в Липецке задержал грабителя

Ранее судимый гражданин отнял у липчанки сумку

Сотрудником Центра кинологической службы УМВД России по Липецкой области по подозрению в краже сумки задержан ранее трижды судимый липчанин. 31 декабря около двух часов дня в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина открыто похитил у нее сумку с личным имуществом и деньгами. О случившемся стало известно находящемуся неподалеку сотруднику полиции.Принятыми оперативными мерами подозреваемый в преступлении был задержан. Им оказался ранее трижды судимый 33-летний житель областного центра.

Проверку проводит ОП№8.Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.