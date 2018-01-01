В новогоднюю ночь в Липецкой области в пожаре пострадал человек

В праздничную ночь в регионе горели три дома

В 03:23 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома по в Лебедянском районе, селе Каменная Лубна, на ул. Школьная, д. 70.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС.



В 03:23 поступило сообщение о загорании дома в селе Черепянь, Лебедянского района на ул. Сельская, д.12. В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и кровля дома на площади 30 кв.м. Пострадавших нет.



В 01:58 поступило сообщение о загорании дома в Тербунском районе, селе Тербуны, на ул. Летняя, д.42.



В результате загорания огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Пострадавших нет.

