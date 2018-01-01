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В новогоднюю ночь в Липецкой области в пожаре пострадал человек

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#пожар
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В новогоднюю ночь в Липецкой области в пожаре пострадал человек

В праздничную ночь в регионе горели три дома

В 03:23 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома по в Лебедянском районе, селе Каменная Лубна, на ул. Школьная, д. 70.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. Есть пострадавший, доставлен  в  медучреждение. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС.

В 03:23  поступило сообщение о загорании дома в селе Черепянь, Лебедянского района на ул. Сельская, д.12. В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и кровля дома на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. 

В 01:58 поступило сообщение о загорании дома в Тербунском районе, селе Тербуны, на ул. Летняя, д.42.

В результате загорания огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Пострадавших нет. 
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#пожар
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Очевидец

сегодня, 11:21
В Каменной Лубне не пострадавший, а погибший.
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