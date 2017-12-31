Две липчанки получили травмы во время лобового столкновения

Авария произошла в СНТ имени Мичурина.

Сегодня в Липецке около 14.40 в садоводческом товариществе имени Мичурина столкнулись автомобили «Форд» и «Фольксваген».

В аварии получили травмы две женщины-водителя. У владельцы «Форда» врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у женщины, сидевшей за рулем «Фольксвагена», подозрение на перелом грудной клетки. Пострадавшие были госпитализированы.







