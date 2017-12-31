Происшествия

сегодня, 15:56

Две липчанки получили травмы во время лобового столкновения

19 1373
#авария #ДТП
Две липчанки получили травмы во время лобового столкновения

Авария произошла в СНТ имени Мичурина.

Сегодня в Липецке около 14.40 в садоводческом товариществе имени Мичурина столкнулись автомобили «Форд» и «Фольксваген».

В аварии получили травмы две женщины-водителя. У владельцы «Форда» врачи диагностировали  закрытую черепно-мозговую травму, а у женщины, сидевшей  за рулем «Фольксвагена», подозрение на перелом грудной клетки. Пострадавшие были госпитализированы. 



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19 1373
#авария #ДТП

Комментарии (19)

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DDD

2 минуты назад
Вы были так? Как вы можете судить не находясь там?! Вы не представляйте , что они все пережили в тот момент!
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11 минут назад
Одни чипушилы проткнутые в комментах, ЭТО ПОЗОр, вы хо ь думаете, что пишете вафлежуи?????????? И
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Дима

22 минуты назад
Просто, нужно пристёгиваться во время движения.
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Александр

28 минут назад
Когда уже все эти инотазы и иногавнодрочево самоуничтожится о столбы, заборы, деревья и прочее окончательно и тогда на дорогах резко снизится аварийность. Эти куски фольгированного гавна для быдла на колесах ни управляемости нормальной не имеют ни безопасность не обеспечивают.
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Алексею А

28 минут назад
У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом.
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т-40

33 минуты назад
Автолебеди
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skrip

34 минуты назад
Фокс, Если судить по побоям то они бились вне дороги
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Вот что.

48 минут назад
Гость, Их не нужно об---рать.Их надо посадить учить правила,а потом снова на экзамены.
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Гость

55 минут назад
Где же наши автомэны почему не начинают обсирать автоледи ???
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