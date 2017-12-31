Общество

сегодня, 15:34

После новогодних каникул у липчан посчитают доходы

9 853
#перепись
После новогодних каникул у липчан посчитают доходы

С 12 по 25 января 2018 года в Липецкой области пройдет опрос домашних хозяйств в рамках ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и их участия в социальных программах.

Ежегодное Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проведет Росстат в январе-феврале 2018 года во всех субъектах Российской Федерации. По всей России наблюдением будет охвачено 60 тыс. домашних хозяйств, адреса которых отобраны случайным образом. В Липецкой области опрос домашних хозяйств будет проведен с 12 по 25 января. 

В наблюдении примут участие 576 домашних хозяйств, из них 336 – в городских населенных пунктах (города Липецк, Елец, Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань), 240 – в сельской местности (с. Талицкий Чамлык Добринского района, с. Панино Добровского района, ж/д станция Телегино Елецкого района, с. Калабино Задонского района, пос. Культура Лебедянского района, с. Троицкое Липецкого района, с. Красная Пальна Становлянского района, д. Ивановка Тербунского района, с. Никольское Усманского района, с. Введенка Хлевенского района).

По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Опрос пройдет на условиях добровольного согласия респондентов принять участие в наблюдении и в удобное для них время. Липецкстат гарантирует неразглашение полученной информации. Она будет использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде. 

Сводные данные будут получены не только в целом по Российской Федерации в разрезе основных демографических и социально-экономических групп населения, но и по каждому субъекту РФ в отдельности. От полноты и достоверности сведений, полученных во время опросов, зависит объективность информации, предоставляемой для оценки эффективности проводимой государством социальной политики, сообщает Липецкстат. 

9 853
#перепись

Комментарии (9)

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Араменин

23 минуты назад
Лось , ты самый умный чел.респект и уважуха с наступаюшим..
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франк

41 минуту назад
У нас есть рекордная свекла! С новым годом!
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Липчане

56 минут назад
А мы уже ощутили чужие руки в своих карманах!
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 17:15
Долой окурка !!!
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Юлия Панарина

сегодня, 17:05
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Лось

сегодня, 16:11
И в первую очередь начните с администрации только без всяких утаик. Потом в жилищной инспекции. И считайте вместе с всей раднёй,
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Калдырь

сегодня, 16:00
Они пусть там считают. А у нас в Липецкой области домашние хозяйства самые счастливые в России.
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skrip

сегодня, 15:52
Ну а тем кто в жо-пе то самое место почешут?
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офшорный патриот

сегодня, 15:52
судья - и как вам не стыдно воровать у народа миллионы ! ... подсудимый - побойтесь Бога , откуда у народа такие деньги !
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