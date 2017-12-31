«Металлург» 31 декабря сыграл со своими болельщиками (ФОТО)

Новогодний турнир только что завершился.

Новогодний турнир по футболу, который сегодня, 31 декабря, провел ФК «Металлург», выиграла объединенная команда административного персонала клуба и тренеров ДЮСШ.

В соревнованиях сегодня на так называемых «верхних полях» за Южной трибуной стадиона приняли участие 7 команд: основа «Металлурга», дублирующий состав, представители административного персонала, команда бывших игроков «сталеваров», две сборные болельщиков, которые назывались «красные» и «черные».

Победители, в составе которых выделялся бывший футболист московского «Спартака», саратовского «Сокола», а ныне тренер ДЮСШ «Металлург» Дмитрий Бугаков, сумели грамотнее всех распределить силы по ходу однокругового турнира. Так, основной состав они победили со счетом – 2:0, мячи забили тренеры спортивной школы Сергей Хрипунков (могучим дальним ударом) и Денис Логунов.

С командой «бывших игроков» чемпионы разошлись миром – 0:0 и, несмотря на единственное поражение – 0:1 от молодежного состава «Металлурга», сумели занять первое место.







Отметим, в воротах команды в ключевых матчах почти безупречно сыграл менеджер ФК «Металлург» Илья Зиянгиров, по основной футбольной специализации защитник. Впрочем, сам Илья напомнил, что игра «в рамке» ему хорошо знакома, так как до 7-го класса в спортивной школе он был вратарем.

Второе место заняли бывшие футболисты «Металлурга» - Алексей Рыбин, ныне капитан ФК Тамбов», а также Дмитрий Ивченко, Алексей Журавлев, Ярослав Давыдюк, Александр Лапин.







Третьими стали игроки основной команды Глеб Подковыров, Александр Викторов, Александр Ульянчев, Вениамин Баязов и капитан команды Евгений Фролов, который выполнял функции вратаря, поскольку основной голкипер Иван Скрипник усилил дублеров.

Отметим и болельщиков. В составе одной из команд поклонников «Металлурга» играл Артем Дорохин (1994 г.р.) , воспитанник липецкой ДЮСШ и Академии столичного «Спартака». Дорохин забил, пожалуй, самый красивый гол турнира – ударом с центра поля.

Все участники турнира получили подарки, а победители – ящик шампанского. Впрочем, главный приз тут же разделили между всеми командами, чтобы никому не было обидно, и каждый мог бы прямо на футбольном пригубить шипучий напиток в честь Нового Года и завершения дружеского турнира.