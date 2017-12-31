Погода в Липецке

сегодня, 13:42

Деда Мороза в новогоднюю ночь в Липецкой области встретят с потеплением до +2

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#оттепель
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Деда Мороза в новогоднюю ночь в Липецкой области встретят с потеплением до +2

В первый день нового года в Липецкой области сохранится очень теплая погода местами с небольшими осадками и туманами. Атмосферное давление будет слабо расти. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, морось, мокрый снег, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, туман. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 до 3 градусов тепла.

День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 31 градусов ниже нуля.

3 540
#оттепель
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Комментарии (3)

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Юлия Панарина

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Неавтофанат

сегодня, 14:35
330, тепло идёт от наших домов - окна, двери настежь!
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330

сегодня, 14:01
тепло идет не от солнца а от поступление теплого воздуха до 9-12 градусов выше чем положено по климату.
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