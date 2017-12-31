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В Липецке появился второй мастер спорта по киокусинкай (ФОТО)

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#Каратэ #синкекусинкай
В Липецке появился второй мастер спорта по киокусинкай (ФОТО)

Министра спорта Павел Колобков отметил успехи липецкого бойца в первенстве Европы.

Отличный подарок к Новому Году получил 18-летний Дмитрий Берестнев, причем – от самого Министра спорта РФ. В наградном приказе за подписью Павла Колобкова отмечено, что Берестневу присвоено звание мастера спорта России по кикокусинкай.

Дмитрий выполнил норматив в марте нынешнего года, заняв 2-е место в составе сборной России на первенстве Европы в Германии. Тогда наш земляк выиграл досрочно три боя и лишь в финале в дополнительное время уступил бойцу из Болгарии. Помимо «серебряной» медали ему вручили и специальный приз – самурайский меч за волю к победе.

Берестнев занимается каратэ с первого класса т.е. с 7 лет. Сейчас он учится в институте физической культуры и спорта ЛГТУ. Ранее он становился победителем юношеского первенства России, выигрывал международные соревнования в Польше, становился призером Всероссийских турниров.

Любопытно, что Дмитрий стал всего вторым липчанином в истории, которому выписали удостоверение и значок мастера спорта. Первой несколько лет назад была Татьяна Милохина, которая сейчас работает тренером в Липецкой федерации синкекусинкай, которая воспитала и Берестнева.

Как рассказал GOROD48 руководитель федерации и тренер бойца Юрий Смыков, заслуги Берестнева на этой неделе были отмечены и в администрации Липецкой области, которая включила его в «десятку» лучших молодых спортсменов региона и пригласила на торжественное чествование.

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По установившейся в Липецке традиции Дмитрий оставил пожелание будущим поколениям спортсменов, которое будет храниться в специальной вазе, которую вскроют через несколько десятилетий.

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При этом во время честсоваия в администрации Берестнев еще даже не знал, что теперь он официально является мастером спорта России.

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#Каратэ #синкекусинкай

Комментарии (4)

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Город48

сегодня, 16:23
Второй Липчанин мастер спорта, любопытно..где нас бездарей учили??
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Липчанин

сегодня, 15:21
Осс!!!молодец,заслуженная награда!!
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Светлана

сегодня, 14:51
Так приятно читать такие новости!Молодец Дмитрий!!!Успехов Вам и новых побед!
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