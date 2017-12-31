Липчане все чаще объезжают пробки по встречке



Особенно в предновогодней суете.



Очередное нарушение ПДД попало на регистратор липчанина: на улице Меркулова водитель «ВАЗа» решил сэкономить время и объехать затор по полосе встречного движения.

Правда, маневр его не оценил никто. Ни водитель автомобиля, который ехал в свое полосе и перегородил путь нарушителю, ни водителям, которые стояли в потоке и ждали своего момента проехать вперед. Последние не хотели пускать «умника» обратно. Нельзя не обратить внимания и на «бессмертных пешеходов», которые переходят четрырехполосную дорогу в неположенном месте.

Кстати, это не первое нарушение ПДД, которое попало на регистратор автора видео. Осенью он снял, как на подъезде к улице Вермишева автомобиль службы ЛГЭК едет по встречке.