Общество

сегодня, 12:54

Липчане все чаще объезжают пробки по встречке

24 2183
#авария #ДТП
Липчане все чаще объезжают пробки по встречке


Особенно в предновогодней суете.

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Очередное нарушение ПДД попало на регистратор липчанина: на улице Меркулова водитель «ВАЗа» решил сэкономить время и объехать затор по полосе встречного движения.

Правда, маневр его не оценил никто. Ни водитель автомобиля, который ехал в свое полосе и перегородил путь нарушителю, ни водителям, которые стояли в потоке и ждали своего момента проехать вперед. Последние не хотели пускать «умника» обратно. Нельзя не обратить внимания и на «бессмертных пешеходов», которые переходят четрырехполосную дорогу в неположенном месте.

Кстати, это не первое нарушение ПДД, которое попало на регистратор автора видео. Осенью он снял, как на подъезде к улице Вермишева автомобиль службы ЛГЭК едет по встречке. 

24 2183
#авария #ДТП

Комментарии (24)

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Tt

7 минут назад
Чё Чё, х....й через плечо.Быдло х..рово
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Очередь

45 минут назад
Ненавижу "пропусканов" таких, как на сером хундае. Пока есть такие - будут и хамы.
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Житель

сегодня, 17:09
Что он там чекает тупень?
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Автору ролика

сегодня, 17:09
Быдло ты быдло! Чёкалка деревенская!
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Юлия Панарина

сегодня, 17:04
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Оператору

сегодня, 16:54
Оператор,ты ДеБиЛ !!!
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чувачок

сегодня, 16:51
по-моему автор ролика немного дебил
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Сокольский житель

сегодня, 16:45
Липчанин. , Или когда какой-то депутатишко Залупенко из сельсовета Жопомирска когда приезжает, все улицы, даже тупики, перекрывают. Слуги народа ведут себя как яжмамки, которым все должны, даже те, кто умер при Рос. Империи
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Липчанин.

сегодня, 16:30
Когда какаянибуть шлюха из госдумы или Совета федирации приезжает в город , перекрывают все улици. Слуги народа ведут себя как скоты.
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ЗАЗ 966

сегодня, 16:24
Таким ездокам хочется морду бить,зеркало оторвать и права разорвать!
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