Спортивные итоги: силачи двигали автобусы, прощание с «легендой» и новый «Металлург»

GOROD48 подвел итоги года для наших спортсменов и болельщиков.

Предлагаем вашему вниманию 20 самых главных событий в липецком спорте в 2017 году.

Успех года

Главное достижение как обычно у гребцов







На чемпионате мира по академической гребле в США липчане Алексей Викулин и Александр Чаукин выиграли «серебряную» медаль в гонках «четверок» без рулевого. Партнерами наших ребят были Максим Телицын (Самара) и Александр Богдашин (Краснодар). Россияне уступили только новоиспеченным чемпионам из Италии.

Кроме того, в этом году на счету экипажа победа в чемпионате Европы. Алексей Викулин после старта в США отметил, что завоеванные медали стали для нашего экипажа компенсацией за вынужденный пропуск Олимпиады-2016 в Рио, где команда могла рассчитывать на награды, но не поехала в Бразилию по воле спортивных чиновников. Викулин выразил надежду, что к следующим Играм в Токио в 2020 году страсти вокруг российского спорта улягутся и наши парни еще себя покажут.

На чемпионате мира в США Алевтина Савкина в составе сборного экипажа «восьмерки» завоевала «бронзу».

Боец года

Максим Бочарников – восходящая «звезда» единоборств







Максим Бочарников в этом году во второй раз в карьере стал победителем юниорского первенства Европы по панкратиону – древнему единоборству, которое, согласно легенде, придумали мифические Тесей и Геракл. В итальянском Бринзизи Максим взял «золото» в категории до 100 кг, все (!) победы одержав досрочно.

В этом году Бочарников дебютировал и на взрослом уровне, заняв 2-е место в Кубке России, а также побывал на сборах в Алуште вместе с национальной сборной командо России по ММА. Прогрессировать спортсмену помогают уроки известного липецкого мастера Игоря Воротынцева.

Прощание года

Виталий Фокеев зачехлил ружье







Частник 4-х Олимпиад 43-летний стрелок Виталий Фоккеев принял решение завершить карьеру. Главной причиной стало спорное решение МОК исключить его коронное упражнение «дубль-трап» из программы Олимпийских Игр с 2020 года. Теперь Виталий тренирует ребятишек в Липецке. Говорят, что запоминается последнее: Виталий в свой последний год выиграл все, что только можно: чемпионат России, чемпионат Европы, во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ушел на мажорной ноте и под аплодисменты.

Турнир года

«Железные люди» в Нижнем парке







Таких соревнований как STRONGMAN 2017 в июле в Нижнем парке Липецк еще не знал. Здоровенные мужики поднимали 170-килограммовые (!!!) камни, таскали бревна весом в 250 кг, поднимали внедорожники.

Соревновались 4 команды, а победителями стали гости из столицы – «Московские кабаны», в составе которых выступали мастер спорта международного класса Руслан Пустовой и 2-кратный чемпион России по американскому футболу Артем Кабанов. Победить их было нереально, ведь даже 19-тонный автобус они с помощью троса руками передвинули на 10 метров за 22 секунды! Организаторы обещают сделать соревнования под открытым небом традиционными.

Назначение года

Впервые генеральный директор «Металлурга» был выбран по конкурсу







Впервые в истории липецкого спорта генеральный директор одной из команд был выбран по конкурсу. Среди 12 претендентов Совет учредителей футбольного «Металлурга» выбрал Антона Копышова, который до этого работал в ФК «Рига».

Копышов пришел в клуб с новыми идеями, подчас революционными для десятилетиями сложившейся обстановке в липецком футболе. В итоге «Металлург» резко повысил медийность, начал проводить огромное количество мастер-классов и встреч с болельщиками, а главное – учиться самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование. В течение года клуб заработал примерно 10 процентов своего бюджета – более 3 миллионов рублей, и не собирается останавливаться на достигнутом. Пока скептики трясутся от пессимизма, «Металлург» под руководством Антона Копышова впервые за многие годы встречает Новый Год, не имея ни копейки долга. Все обязательства прежнего руководства были погашены новыми менеджерами в 2017 году.

Массовость года

«Металлург» провел 100 массовых мероприятий







«Металлург» превращается и в социальное явление в Липецкой области. С апреля клуб провел 100 (!) различных мероприятий, направленных на популяризацию футбола: встречи со школьниками, мастер-классы, поездки в оздоровительные лагеря, встречи со студентами и т. д. и т.п.

Такого количества «ивентов» за всю историю липецкого спорта до этого не провели все липецкие клубы сообща и вместе взятые. Но рекорд обещают побить уже в следующем году. Плоды работы заметны: в Липецке начали появляться новые болельщики, в основном – молодежь. Если весной ученики многих школ затруднялись даже назвать фамилии игроков и тренеров «Металлурга», то теперь это у них «от зубов отскакивает». «Металлург» работает, чтобы стать популярным, и в перспективе – интересным многим спонсорам.

Матч года

«Звездный» «Арарат» не смог победить в Липецке







Столичный «Арарат» собрал состав, которому завидуют клубы рангом выше. И пусть «звездные» Роман Павлюченко и Марат Измайлов из-за травм в Липецк 2 сентября не приезжали, матч вызвал огромный интерес у болельщиков. Стадион «Сокол», на котором из-за реконструкции главной арены вынужден принимать соперников «Металлург», вмешает всего 561 зрителя, поэтому билеты разлетелись, как горячие пирожки. Гости, в составе которых играл именитые Ребко, Лебеденко (он и забил гол), вели 1:0, кроме того «Металлург» на 31-й минуте остался в меньшинстве после удаления вратаря Ивана Скрипника. Но даже в меньшинстве наша команда вырвала ничью: на 72-й минуте после флангового навеса Руслан Ахвледиани головой вонзил в сетку ворот гостей ответный мяч – 1:1. К слову, только три команды сумели в нынешнем сезоне отобрать очки у «Арарата».

Прогресс года

Руслан Ахвледиани начал много забивать







Ахвледиани сейчас является лучшим бомбардиром «Металлурга», на его счету 6 мячей, причем почти все голы принесли очки команде. Раньше форвард ни в одном розыгрыше не забивал так много, а ведь впереди еще весенняя часть сезона. Многие отмечают, что игра Ахвледиани вышла на новый уровень. Комментаторы нашего матча в Белгороде во время трансляции провели забавный диалог:

- У «Металлурга» выделяется Ахвледиани. Постоянно терзает нашу оборону. Молодой, перспективный игрок. Странно, почему он до сих пор в Липецке!

- Молодому и перспективному уже 30 лет, коллега…

- Да? Но он все равно лучший на поле у гостей!

Гол года

Сергей Белоусов забил в падении через себя







Хавбек «Металлурга» Сергей Белоусов, выйдя на замену в матче с волгоградским «Ротором-2», умудрился забить гол первым же касанием. Да какой! В падении через себя «ножницами». Белоусов стал героем матча: «Металлург» проигрывал – 0:1, но Сергей не только сравнял счет, но и принес команде победу – 2:1, забив решающий мяч с пенальти на последних минутах.

Видео гола здесь.



Травма года

Тестяная выбыла до конца сезона







Лидер «Липецка-Индезита» Серафима Тестяная из-за повреждения плеча выбыла из строя до конца сезона. Те, кто видел игры команды, подтвердят, что «индезиточки» разом потеряли половину атакующее мощи. Без своего лидера команда по ходу сезона даже опустилась в середину турнирной таблицы, но потом выправила ситуацию и сейчас занимает 3-е место в

Рекорды года

Николай Грачев побил 17 рекордов мира







17 рекордов мира за одни соревнования умудрился установить уникальный силач из Новой Деревни трижды занесенный в «Книгу Гиннесса» Николай Грачев. Это случилось в Воронеже в Кубке страны по пауэрлифтингу по версии СПР (Союза пауэрлифтинга России).

Отметим, что Грачев выступает в самом легком весе – до 52 кг, а вообще на счету 62-летнего «карманного Геркулеса» уже более 200 высших мировых достижений в силовом троеборье, тяжелой атлетике, гиревом спорте.

Надежда года

Внук Юрия Чепца пошел по стопам деда







А вот другой культовый липецкий силач-ветеран Юрий Чепец, которому исполнилось уже 74 года, в последнее время выступает реже. Но он подготовил себе достойнейшую смену: внук Чепца 15-летний Дмитрий Юршин (на фото справа) на Кубке мира по жиму лежа в Курске установил первый в жизни рекорд мира. При этом в весовой категории до 67 лет он выжал 113 кг, побив юношеский рекорд, державшийся аж с 2013 года. Дедушка гордится внуком и рассказывает, что этот результат далеко не предел. Ведь случалось, что на тренировках Юршин поднимал и 125 кг!

Разочарование года

МФК «Липецк» переписывает книгу антирекордов







Когда-то липецкий мини-футбол был представлен в суперлиге. А теперь «ЛГТУ-Липецк» переписывает все антирекорды: команда занимает последнее место в высшей лиге, составленной наполовину из любителей. У липчан лишь 4 очка в 14-ти матчах при 12-ти поражениях и удручающая разница забитых и пропущенных голов – 39:95. Вероятно, уже в следующей игре мы станем единственной командой «вышки», ворота которой соперники за сезон поразили сто раз. При этом многие ведущие липецкие игроки в команде давно не выступают – в том числе из-за конфликтов с руководством.

Реванш года

Липецкие хоккеисты «отомстили» Ярославлю







Липецкие хоккеисты показали, что не лыком шиты. В гости к тогдашнему лидеру Западной конференции НМХЛ ярославскому «Локо-Юниору» наша команда поехала вовсе не «для заклания». И липчане сумели сотворить сенсацию, обыграв парней из Ярославля на их площадке – 5:3. Тем самым наша команда взяла реванш за кошмарное сентябрьское поражение на своей площадке со счетом – 0:9. Есть еще порох в пороховницах и железный характер у нашей «молодежки»!

Бомбардир года

Андрей Мещеряков лидирует по всем позициям







Андрей Мещеряков из МХК «Липецк» лидирует в Западной конференции НМХЛ по всем ключевым статистическим показателям: заброшенным шайбам, которых у него уже 21, голевым передачам – 24, набранным очкам – 45, показателю полезности «+/-» - плюс 29. Это большая редкость, когда один человек захватывает лидерство в «хит-парадах» в четырех номинациях. Благодаря Мещерякову и команда к новогодней паузе подошла на комфортном 4-м месте, символично набрав 48 (код нашего региона) очков в 24-х играх.

Менеджеры года

Чудо-руководители липецкого баскетбола







В этой номинации пальму первенства отдадим руководителям АНО по развитию баскетбола «Оранжевый мяч». Развивали они баскетбол так, что БК «Липецк» впервые в XXI веке вообще не участвует в первенстве России даже на уровне низших лиг.

Отличались «менеджеры» и раньше – например, когда на один из матчей из-за полного отсутствия рекламы пришло поболеть всего… 12 человек. Это даже меньше, чем в песенке про «15 человек на сундук мертвеца». Впрочем, а липецком баскетболе хочется спеть другие слова: «Перемен, мы ждем перемен!».

Прорыв года

Спустя 40 лет липчанин поднялся на пьедестал первенства Европы по плаванию







17-летний воспитанник ОК СШОР Михаил Бочарников в составе сборной России в эстафете 4х200 метров завоевал «серебряную» медаль первенства Европы в израильском городе Нетании. Этого успеха Липецкая область ждала четыре десятилетия. В последний раз наши земляки поднимались на пьедестал почета юниорского Евро … в 70-е годы прошлого века. Тогда победителем первенства континента стал Андрей Дементьев, младший брат нынешнего руководителя липецкого спорта Владимира Дементьева.

Любопытно, что пловец Бочарников – родной брат Максима Бочарникова, нашего победителя в номинации «Боец года».

Точность года

В турнире Орлова появился первый двукратный победитель







В традиционном турнире по бильярду памяти первого липецкого мастера спорта Алексея Орлова появился первый двукратный победитель. Вдвойне приятно, что им стал - липчанин Армен Габриэлян, который до этого обыграл всех в 2015 году, и в нынешнем розыгрыше вновь поднялся выше всех. Победить было невероятно сложно, ведь в «старую московскую пирамиду» играли 57 сильных бильярдистов из Липецка, Тамбова, Воронежа, Орла, Рязани, Волгограда, Белгорода, Щебекино, Губкина, Балашихи, Железногорска.

Визит года

Джефф Монсон в Липецке







В октябре в Липецке побывал Джефф Монсон – легендарный боец ММА, который стал почетным гостем турнира по смешанным единоборствам в одном из торговых центров. Бойца, дравшегося с самим Федором Емельяненко, в нашем городе поклонники чуть не «разорвали на сувениры». Но Джефф все выдержал, заявив, что привык к повышенному вниманию. Про липчан он скромно сказал: «Люди здесь были добры ко мне». Единственное интервью на липецкой земле Монсон дал GOROD48.

Утрата года

Уходят лучшие…







В этом году липецкий спорт простился с выдающимися личностями: на 91-м году ушел из жизни «голос липецкого спорта» многолетний президент клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» Иван Люльчев. Не стало основоположника липецкой школы фигурного катания Валерия Дудко (76 лет), подготовившего 115 мастеров спорта по вольной борьбе Заслуженного тренера России Юрия Логутова. На 50-м году жизни умер легендарный липецкий супермарафонец Геннадий Стуров.

Еще молодыми ушли из жизни бывшие футболисты «Металлурга» Павел Далалоян (39 лет) и Сергей Майборода (46 лет). Вечная память!