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сегодня, 12:35

Олег Королев: «Новый год... Зима... И черви земляные выползли»

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#твиттер #губернатор
Олег Королев: «Новый год... Зима... И черви земляные выползли»

Глава Липецкой области продолжает поздравлять земляков в Твиттере в с праздниками.

Накануне губернатор вспомнил о дне рождении СССР, сегодня с утра начал поздравлять липчан с новым годом и рассуждать о погоде.


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#твиттер #губернатор

Комментарии (1)

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Виктор

сегодня, 13:31
Утром очиститься, а к полудню набрать новых грехов, как репьюшек? А другим уже до самой смерти не отмолиться.
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