Олег Королев: «Новый год... Зима... И черви земляные выползли»

С наступающим Новым Годом! Творите добрые дела для себя и других- отзовется добром и для Вас! Простите виноватых перед Вами и попросите прощения сами (очиститесь от этого тяжкого груза) И помните, что от Вас ждут намного большего,даже того самого чуда...Творите его!