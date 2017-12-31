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Олег Королев: «Новый год... Зима... И черви земляные выползли»
Глава Липецкой области продолжает поздравлять земляков в Твиттере в с праздниками.
Новый Год...зима..а пойма р Воронеж залита по-весеннему...дождевые черви выползли..великая аномалия...Природа всегда держит баланс-недодала чего-то сейчас-передаст потом:поздние жестокие заморозки гарантированы...Так было в 72 г...— Олег Королев (@Korolev_O_P) 31 декабря 2017 г.
С наступающим Новым Годом! Творите добрые дела для себя и других- отзовется добром и для Вас! Простите виноватых перед Вами и попросите прощения сами (очиститесь от этого тяжкого груза) И помните, что от Вас ждут намного большего,даже того самого чуда...Творите его!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 31 декабря 2017 г.
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