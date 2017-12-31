МЧС подготовило десятки площадок для запуска фейерверков

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Липецкой области:

г. Липецк: ул. Терешковой, 13 (Дворец спорта «Звездный»), Космонавтов, 54 (ОЦКиНТ), пл. Театральная, 2 (Драмтеатр), пл. Константиновой, 3 (ДК «Сокол»), ул. Энергостроителей, 5а (ДК«Матыра»), ул. Ударников, 13 (ДК «Рудничный»), ул. Одоевского, 10 (ДК «Шахтинский»), ул. Осипенко, 18 (МУ «Липецкий дом музыки»), ул. Писарева, 16 (ДК «Луч»), ул. Коммунистическая, 20 (ГородскойДворец культуры), пр. 60 лет СССР, вл. 36 (Парк Победы), Площадь Петра Великого, проезд Петровский, 2 (Нижний парк), ул. Адмирала Макарова (Парк Металлургов), ул. Шкатова, 25 (МУ «Липецкий дом музыки» филиал «Шахтинский»);



с. Боринское, пл. Ленина;



с. Волово, ул. Ленина открытая площадка;



г. Грязи, ул. Красная площадь;



г. Данков, Площадь Ленина, открытая площадка;



с.Долгоруково, ул. Тимирязева, Центральная районная площадь;



г.Елец, Набережная реки Быстрая Сосна;



г. Задонск, ул. Крупской, Городская площадь; ул. К. Маркса, открытая площадка; стадион г. Задонск;



г. Лебедянь, ул. Ленина, площадь Ленина; ул. Машиностроителей, открытая площадка;



с. Доброе, пл. Октябрьская;



с. Красное, площадь рынка; стадион с. Красное;



с. Становое, ул. Становлянская, открытая площадка;



с. Тербуны, ул.Мичурина, д.26 б, открытая площадка;



г. Усмань, ул. Ленина, Городская площадь;



с. Лев-Толстой, ул. Володарского, площадь фонтанов.