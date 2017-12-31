Общество

сегодня, 11:27

МЧС подготовило десятки площадок для запуска фейерверков

4 500
#Новый год #салют
МЧС подготовило десятки площадок для запуска фейерверков

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Липецкой области:

г. Липецк: ул. Терешковой, 13 (Дворец спорта «Звездный»), Космонавтов, 54 (ОЦКиНТ), пл. Театральная, 2 (Драмтеатр), пл. Константиновой, 3 (ДК «Сокол»), ул. Энергостроителей, 5а (ДК«Матыра»), ул. Ударников, 13 (ДК «Рудничный»), ул. Одоевского, 10 (ДК «Шахтинский»), ул. Осипенко, 18 (МУ «Липецкий дом музыки»), ул. Писарева, 16 (ДК «Луч»), ул. Коммунистическая, 20 (ГородскойДворец культуры), пр. 60 лет СССР, вл. 36 (Парк Победы), Площадь Петра Великого, проезд Петровский, 2 (Нижний парк), ул. Адмирала Макарова (Парк Металлургов), ул. Шкатова, 25 (МУ «Липецкий дом музыки» филиал «Шахтинский»);

с. Боринское, пл. Ленина;

с. Волово, ул. Ленина открытая площадка;

г. Грязи, ул. Красная площадь;

г. Данков, Площадь Ленина, открытая площадка;

с.Долгоруково, ул. Тимирязева, Центральная районная площадь;

г.Елец, Набережная реки Быстрая Сосна;

г. Задонск, ул. Крупской, Городская площадь; ул. К. Маркса, открытая площадка; стадион г. Задонск;

г. Лебедянь, ул. Ленина, площадь Ленина; ул. Машиностроителей, открытая площадка;

с. Доброе, пл. Октябрьская;

с. Красное, площадь рынка; стадион с. Красное;

с. Становое, ул. Становлянская, открытая площадка;

с. Тербуны, ул.Мичурина, д.26 б, открытая площадка;

г. Усмань, ул. Ленина, Городская площадь;

с. Лев-Толстой, ул. Володарского, площадь фонтанов.
4 500
#Новый год #салют

Комментарии (4)

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гостья

сегодня, 15:36
не смешите...каждый день стреляют, где попало и во сколько попало, а малолетки петарды под машины кидают, им по приколу сигнализацию потом слушать.....интересно как им продают все эти стрелялки
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Новый Год

сегодня, 12:11
гость, так сфотографируй и отправь в ГИБДД. На их официальном сайте есть раздел. Дело 5 минут.
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Сонный пожарник

сегодня, 11:48
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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Нюрка

сегодня, 11:47
Гость. А стучать не в падлу?
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