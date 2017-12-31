В Липецкой области с 1 января подорожает проезд в электричках

Новый год - новые цены.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области информирует о вступлении в силу с 1 января нового тарифа на поездки в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Так, согласно приказу управления, в 2018 году тариф за перевозки в пригородном сообщении на территории Липецкой области составит 18,60 руб. за одну десятикилометровую зону.

Тариф на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемую акционерным обществом «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» на территории Липецкой области, на 2018 год составит 51,17 руб. за одну десятикилометровую зону.