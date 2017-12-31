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сегодня, 10:09

В Липецкой области с 1 января подорожает проезд в электричках

19 906
#Электрички #проезд #цена.
3
В Липецкой области с 1 января подорожает проезд в электричках

Новый год - новые цены.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области информирует о вступлении в силу с 1 января нового тарифа на поездки в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Так, согласно приказу управления, в 2018 году тариф за перевозки в пригородном сообщении на территории Липецкой области составит 18,60 руб. за одну десятикилометровую зону.

Тариф на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемую акционерным обществом «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» на территории Липецкой области, на 2018 год составит 51,17 руб. за одну десятикилометровую зону.

19 906
#Электрички #проезд #цена.
3

Комментарии (19)

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Следопыт о

46 минут назад
LOL, нихрена себе мелочь ,в москве у него недвижимость более чем на 2,5 млрд
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Серёга

59 минут назад
Намедни совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проголосовал за продажу 25% плюс одна акция в своем дочернем предприятии «Бетэлтранс» (БЭТ). Покупателем станет компания «Т-Индустрия» Игоря Чайки — сына генпрокурора России. Как сообщает «Коммерсантъ», сумма сделки оценивается в 1 млрд 512,5 млн рублей. Таким образом, Игорь Чайка консолидирует 75% крупнейшего в России производителя шпал.
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Серёга

сегодня, 17:14
За десять лет, проведенных Владимиром Якуниным на посту главы РЖД, госкомпания превратилась в одну из самых коррумпированных в стране. Отставка скандального «железнодорожника» давала надежды на перемены к лучшему, но они оказались напрасны. Если раньше внушительная доля контрактов приходилась на структуры Геннадия Тимченко, то теперь его место занимают Ротенберги.Главой РЖД стал Олега Белозеров,Белозерова на эту должность его единодушно рекомендовали Аркадий и Борис Ротенберги. Благодарность за протекцию не заставила себя ждать и она, похоже, не знает границ. Так, на компанию «Глобальные Системы Автоматизации» Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга) внезапно посыпались победы в тендерах РЖД. Всего за два месяца 2016 года между компанией «Глосав» и ОАО «Российские железные дороги» заключены контракты общей стоимостью 691 млн рублей.
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Набиулина.

сегодня, 14:04
Не верьте глазам своим и ушам.Заклинаю вас 2.5% ми инфляции.
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LOL

сегодня, 13:33
Шойгу "заметает следы", у Шойгу прекрасная вилла во Флориде США стоимостью более 18 млн. $ и Италии стоимостью более 3 млн. $,а то что находиться в России это мелочь
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Шойгу "заметает следы"

сегодня, 13:24
Сестра жены министра Сергея Шойгу, на которую оформлены виллы и элитные квартиры, где живет семья главы Минобороны, начала ликвидировать фирмы. Что пытается скрыть Сергей Кужугетович?Прославившаяся свояченица Шойгу - Елена Антипина, на которую оформлен особняк на Рублевке, где проживает Сергей Кужугетович со своей женой, начала ликвидацию своих контор. Госпожа Антипина стала очень близким человеком Шойгу не только когда стала родственницей, но и когда устроилась в МЧС. После госслужбы "подзаработав" - хотя на МЧС 90-х годов особо не заработаешь - женщина ушла в туристический бизнес. Позже с министерской дочкой Ксенией Шойгу Антипина была соучредителем инвесткомпании "Барвиха, 4". А потом неожиданно стала совладельцем сразу четырех (!) рекреационных комплексов на Рублевке.
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Серёга

сегодня, 13:17
Объявленный Путиным мост на Сахалин дороже здравоохранения и культуры вместе взятых Мост на Сахалин станет стройкой следующего десятилетия. Стоимость его строительства может превысить 600 млрд руб., хотя острой потребности в проекте нет Проект абсолютно планетарного масштаба – так охарактеризовал строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до Хоккайдо президент Владимир Путин. Решение о строительстве моста на Сахалин практически принято, заявил его полпред в ДФО Юрий Трутнев. Планируется довести до тихоокеанского побережья железную дорогу и построить переход до Сахалина, цитирует «Интерфакс» первого вице-премьера Игоря Шувалова. Вторую часть – мост от южной части Сахалина до Хоккайдо – Россия предлагает Японии строить вместе, продолжает он, речь идет о «смешанном автомобильно-железнодорожном переходе».
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Серёга

сегодня, 13:15
Кипрская фирма Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву - сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, - согласилась уплатить Минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гражданскому делу об отмывании денег, выведенных из России. Об этом сообщает сайт Law and Order in Russia. Раскрытию хищения способствовал покойный юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский
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Cерёга

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Мировые миллиардеры в 2017 году стали богаче почти на $1 трлн. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg на основании данных составляемого им рейтинга 500 самых состоятельных людей мира, который обновляется в режиме реального времени. По версии агентства, самым богатым россиянином является владелец и глава компании «Северсталь» Алексей Мордашов
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Александр

сегодня, 12:45
если я бы получал каждый месяц по 2 лимона,как наши министры,то я бы и не заметил это подорожание
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