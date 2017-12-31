«Веселые липецкие картинки»: лучшее (ФОТО)

Подборка забавных снимков за 2017 год.

В нашей традиционной рубрике мы публикуем забавные, смешные, а порой и откровенно нелепые снимки из жизни родного города. Особенность рубрики в том, что все фотографии являются подлинными и сняты самими липчанами – нашими корреспондентами и читателями.

Сегодня предлагаем вам подборку самого веселого в уходящем году.





В одном из липецких магазинов считают, что настоящее молоко должно выглядеть именно так. Хочется переделать песенку: «Не пейте, дети, это молоко – не будете здоровы».





А так выглядел указатель на улице Катукова. Если в Липецк, допустим, прорвется враг, то он ни за что не поймет, куда наступать дальше. Правда, у нас и к своим жителям. Судя по таким указателям, иногда относятся, как к врагам.





Зато в районе Сокола установили отличный терминал продажи и пополнения транспортных карт. Выглядит он вот так.… Но здесь о людях позаботились – расписали как что работает.





Раз уж мы заговорили о транспорте, проезд в котором за наличный расчет подняли сразу на треть – до 22-х рублей, то не обойтись без фотографий липецких автобусов, многие из которых лучше не стали, просто денег дерут теперь больше.





Киоск на улице Шевченко.





А вот так выглядит витрина киоска «Роспечати». Канибализм какой-то…





В парке считают, что именно так нужно призывать к культуре.



Снимок на злобу дня. Сегодня Новый Год мы будем праздновать без снега. А еще в феврале гаражный кооператив "Южный" выглядет вот так.



Дорогие друзья! Поздравляем васм с наступающим Новым Годом! Спасибо всем, кто присылал фотографии в нашу рубрику, которая продолжит выходить и в 2018-м. Поэтому если вы вновь станете свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен, то присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.