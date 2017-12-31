Пять человек пострадали в столкновении «Калины» и «Приоры»

Авария произошла в Ельце.

30 декабря в 22:10 на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова в Ельце столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Лада-Приора». По словам очевидцев, столкновение произошло, когда «Лада-Калина» выезжала со второстепенной дороги на главную. В результате аварии пострадали пять человек, доставлены в Елецкую городскую больницу №1.