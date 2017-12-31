Происшествия

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Пять человек пострадали в столкновении «Калины» и «Приоры»

34 3865
#авария #ДТП
1
Пять человек пострадали в столкновении «Калины» и «Приоры»

Авария произошла в Ельце.

30 декабря в 22:10 на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова в Ельце столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Лада-Приора». По словам очевидцев, столкновение произошло, когда «Лада-Калина» выезжала со второстепенной дороги на главную. В результате аварии пострадали пять человек, доставлены в  Елецкую городскую больницу №1.
34 3865
#авария #ДТП
1

Комментарии (34)

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Максим Липецкий

7 минут назад
А на фото показан любимый мной гомосеком неуправляемый фольгированный кредитный инохлам
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М

8 минут назад
А на фото показан любимый мной гомосеком неуправляемый фольгированный кредитный инохлам
ответить

тт кто троллит Дыка

22 минуты назад
Дык - это ОБЫЧНЫЙ В.Ы.Б.Л.Я.Д.О.К , внезапно появившийся 30 лет назад в результате сортирного высерания, которое явилась следствием анального тотального 6 лядства . Зачат Дык был под сильным воздействием алкоголя на «родителей». Причем его мать не знает имени отца, ибо ей до п..зды..Детство Дык прошло в неблагоприятной среде среди алкоголиков-дегенератов и наркоманов.Первые слова Дык это «6ля», «п..зда» . Все время Дык проводил либо с «родителями» бухая, либо на близлежащих помойках в поисках пропитания.В 1-м классе Дык фигурно дрочит х..й, а к 15-ти годам Дык уже имел опыт половой ё6ли со своей матерью
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тт кто троллит Дыка

23 минуты назад
Дык - это вы вы *** , внезапно появившийся 30 лет назад в результате сортирного высерания, которое явилась следствием анального тотального 6 лядства . Зачат Дык был под сильным воздействием алкоголя на «родителей». Причем его мать не знает имени отца, ибо ей до п..зды..Детство Дык прошло в неблагоприятной среде среди алкоголиков-дегенератов и наркоманов.Первые слова Дык это «6ля», «п..зда» . Все время Дык проводил либо с «родителями» бухая, либо на близлежащих помойках в поисках пропитания.В 1-м классе Дык фигурно дрочит х..й, а к 15-ти годам Дык уже имел опыт половой ё6ли со своей матерью
ответить

тт кто троллит Дыка

24 минуты назад
Дык - это вы * , внезапно появившийся 30 лет назад в результате сортирного высерания, которое явилась следствием анального тотального 6 лядства . Зачат Дык был под сильным воздействием алкоголя на «родителей». Причем его мать не знает имени отца, ибо ей до п..зды..Детство Дык прошло в неблагоприятной среде среди алкоголиков-дегенератов и наркоманов.Первые слова Дык это «6ля», «п..зда» . Все время Дык проводил либо с «родителями» бухая, либо на близлежащих помойках в поисках пропитания.В 1-м классе Дык фигурно дрочит х..й, а к 15-ти годам Дык уже имел опыт половой ё6ли со своей матерью
ответить

тт кто троллит Дыка

25 минут назад
Дык - это * , внезапно появившийся 30 лет назад в результате сортирного высерания, которое явилась следствием анального тотального * . Зачат Дык был под сильным воздействием алкоголя на «родителей». Причем его мать не знает имени отца, ибо ей до п..зды..Детство Дык прошло в неблагоприятной среде среди алкоголиков-дегенератов и наркоманов.Первые слова Дык это «6ля», «п..зда» . Все время Дык проводил либо с «родителями» бухая, либо на близлежащих помойках в поисках пропитания.В 1-м классе Дык фигурно дрочит х..й, а к 15-ти годам Дык уже имел опыт половой ё6ли со своей матерью
ответить

Дык

сегодня, 16:54
тт кто троллит Дыка, не обращай на тролля внимание! Это вечный неудачник. Он такой же выкидыш родни сиятельных трупов, т.е., чиновников, и стоял первым в очереди, но его папаня спился и лет 25 назад захлебнулся блевотиной. Про него родня забыла, а он уже был объявлен наследником и учиться не собирался, да и не мог. И вот теперь он исходит слюной, глядя на свою родню, которой повезло, но может купить только битую копейку загнувшегося соседа за 5 бутылок, но больше трех сразу ему собрать не получается. Потому простим ему злобу, пусть хоть что-то у него будет.
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Липчанин

сегодня, 16:28
Почему не блокируете комментарии идиотов ?
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Владимир

сегодня, 15:32
люди пострадали.спешат проскочить.но зачем публиковать дебильные комментарии идиотов?
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тт кто троллит Дыка

сегодня, 14:20
У нас всяких пробитых дырявых гомосеков, высерков вонючих шлюх, жлобов-импотентов, жуликов депутатов и чиновников воров, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом.
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