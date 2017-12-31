Липецкая легкоатлетка подала заявку на выступление в международных стартах под нейтральным флагом

Екатерина Строкова не собирается впустую тратить золотые годы.

Не только представители зимних видов спорта из России будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Шестеро легкоатлетов из нашей страны подали заявки на участие в международных соревнованиях «без гражданства», в том числе 29-летняя воспитанница липецкой «королевы спорта» мастер спорта международного класса метательница диска Екатерина Строкова, уже несколько лет выступающая за Нижний Новгород.

Отметим, что Строкова в январе текущего года уже пыталась оформить документы для выступления под нейтральным флагом, но тогда ее заявку отклонили.

Российская легкая атлетика продолжает оставаться в опале на международной арене. Совет Международной федерации легкой атлетики IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения критериев «дорожной карты». В уходящем году 47 россиян получили допуск IAAF к международным соревнованиям, а вот 98 атлетам отказали, в основном - из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступали 19 россиян.

Практически у всех соотечественников допуск истекает сегодня, 31 декабря 2017 года. На данный момент IAAF рассматривает 34 упрощенные и 32 обычные заявки российских легкоатлетов. Отметим, что упрощенные заявки подают те, кто ранее уже получал допуск к стартам в нейтральном статусе, обычные оформляют все остальные атлеты

Желание спортсменов участвовать в международных соревнованиях хотя бы под олимпийским флагом вызывает неоднозначную реакцию в обществе: от обвинений в предательстве родины до поддержки, поскольку ради двух-трех лет активных выступлений атлеты порой тратят всю жизнь.

Екатерина Строкова – четырехкратная чемпионка России в метании диска, победительница командного чемпионата Европы-2015 в помещении, двух Кубков по зимним метаниям. Личный рекорд - 65,78 м (установлен в 2014 году)