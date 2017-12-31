Спорт

сегодня, 09:19

Липецкая легкоатлетка подала заявку на выступление в международных стартах под нейтральным флагом

7 627
Липецкая легкоатлетка подала заявку на выступление в международных стартах под нейтральным флагом

Екатерина Строкова не собирается впустую тратить золотые годы.

Не только представители зимних видов спорта из России будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Шестеро легкоатлетов из нашей страны подали заявки на участие в международных соревнованиях «без гражданства», в том числе 29-летняя воспитанница липецкой «королевы спорта» мастер спорта международного класса метательница диска Екатерина Строкова, уже несколько лет выступающая за Нижний Новгород.

Отметим, что Строкова в январе текущего года уже пыталась оформить документы для выступления под нейтральным флагом, но тогда ее заявку отклонили.

Российская легкая атлетика продолжает оставаться в опале на международной арене. Совет Международной федерации легкой атлетики IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения критериев «дорожной карты». В уходящем году 47 россиян получили допуск IAAF к международным соревнованиям, а вот 98 атлетам отказали, в основном - из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступали 19 россиян.

Практически у всех соотечественников допуск истекает сегодня, 31 декабря 2017 года. На данный момент IAAF рассматривает 34 упрощенные и 32 обычные заявки российских легкоатлетов. Отметим, что упрощенные заявки подают те, кто ранее уже получал допуск к стартам в нейтральном статусе, обычные оформляют все остальные атлеты

Желание спортсменов участвовать в международных соревнованиях хотя бы под олимпийским флагом вызывает неоднозначную реакцию в обществе: от обвинений в предательстве родины до поддержки, поскольку ради двух-трех лет активных выступлений атлеты порой тратят всю жизнь.

Екатерина Строкова – четырехкратная чемпионка России в метании диска, победительница командного чемпионата Европы-2015 в помещении, двух Кубков по зимним метаниям. Личный рекорд - 65,78 м (установлен в 2014 году)

7 627

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неавтофанат

сегодня, 14:42
Так и пишите:-"Спортсвумен без роду-племени".
ответить

Гость

сегодня, 13:59
Еще одна ПРОСТИТУТКА!
ответить

ник

сегодня, 13:15
согласен.. вон
ответить

Рождённый в СССР.

сегодня, 11:19
Лишить гражданства эту сучку и ее родителей , пусть валят из страны предатели.
ответить

шонни

сегодня, 11:18
политическая проститутка
ответить

Скептик

сегодня, 10:36
Что дискобол будет делать на ЗИМНЕЙ Олимпиаде?!
ответить

Злобный липчанин

сегодня, 10:31
Предателей надо знать в лицо.
ответить

Еще в рубрике

«Металлург» 31 декабря сыграл со своими болельщиками (ФОТО)
#Футбол #"Металлург"
2
«Металлург» 31 декабря сыграл со своими болельщиками (ФОТО)

сегодня, 14:07

Спорт
В Липецке появился второй мастер спорта по киокусинкай (ФОТО)
#Каратэ #синкекусинкай
4
В Липецке появился второй мастер спорта по киокусинкай (ФОТО)

сегодня, 13:31

Спорт
Спортивные итоги: силачи двигали автобусы, прощание с «легендой» и новый «Металлург»
#Спорт #итоги года
Спортивные итоги: силачи двигали автобусы, прощание с «легендой» и новый «Металлург»

сегодня, 12:51

Спорт
Футболист «Металлурга» сделал неожиданное признание (ФОТО)
#Футбол #"Металлург" #популяризация
1
Футболист «Металлурга» сделал неожиданное признание (ФОТО)

сегодня, 09:34

Спорт
Липецкие легкоатлеты завоевали медали для… Брянска и Москвы
#Легкая атлетика #Павел Шалин #Денис Огарков
Липецкие легкоатлеты завоевали медали для… Брянска и Москвы

сегодня, 03:07

Спорт
Почти не осталось сборных, которые могли бы выбрать на ЧМ своей тренировочной базой Липецк
#Футбол #чемпионат мира
47
Почти не осталось сборных, которые могли бы выбрать на ЧМ своей тренировочной базой Липецк

29.12.2017 13:53

Спорт