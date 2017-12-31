Липецкие легкоатлеты завоевали медали для… Брянска и Москвы

Два земляка отличились в Брянске, но славу мы должны делить с другими регионами.

Два воспитанника липецкой «королевы спорта» поднялись на пьедестал почета в Брянске на традиционном 11-м Всероссийском турнире по легкой атлетике, посвященном памяти мастера спорта СССР международного класса, заслуженного тренера России Евгения Синяева.

Этот турнир собрал многих известных отечественных атлетов, которые из-за дисквалификации сборной России испытывают трудности с поиском соревнований.

В коротком спринте на 60 метров уроженец Липецка Денис Огарков (на ото в центре №21) занял 2-е место с результатом 6,81 секунды. На шесть сотых нашего земляка обогнал Рушан Абдулкадеров из Москвы - 6,74

Ельчанин Павел Шалин стал победителем в соревнованиях прыгунов в длину. В своей лучшей попытке он «улетел» на 7,68 см – это на 7 см лучше, чем у «серебряного» призера Александра Петрова из Брянска.

Правда, лавры за успехи в мемориале Синяева Липецкая область должны будет разделить с другими регионами: Огарков параллельным зачетом выступает еще и за Брянскую область, Шалин – за Москву.

В соревнованиях в Брянске с участием спортсменов России и Белоруссии входили забеги на 60 метров и одну милю у мужчин, 60 и 1000 метров у женщин, а также прыжки в длину и высоту.

Напомним, что 24-летний Огарков является победителем командного чемпионата России-2015 на дистанциях 100 (результат 10,49) и 200 метров (20.70). Шалин, которому исполнилось 30 лет, свой лучший результат показал в том же году на Универсиаде в корейском Кванджу, став победителем (8.29 м.). Кроме того, он является победителем командного чемпиона европы-2010, неоднократным чемпионом России.