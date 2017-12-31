И вновь готовим наши денежки…

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Уходящая неделя, которая завершает 2017-й год, не была обделена удивительными событиями и поступками. Липчане обсуждали условия в наших больницах, приговор сержанту Росгвардии, которому дали 3 года условно, «расторопность» коммунальщиков, которые приехали устранять аварию на 5-е сутки. А еще – продавцов, которые не узнали новые российские деньги.

Липчане не узнали новые денежные купюры







Корреспонденты GOROD48 прогулялись по Центральному рынку со свежими денежными купюрами в 200 (с видами Крыма) и 2000 (Владивосток и космодром «Восточный), но… так ничего и не купили. Все дело в том, что продавцы не узнавали новых денег и отказывались их принимать.

Вы думаете, что людей о новых деньгах недостаточно проинформировали? Бросьте, группа «Мумий Троль» еще в 1996 году предупреждала нас в песне: «Владивосток-2000».

Искать того, кто напал на защитника обманутых дольщиков, не будут







Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по поводу избиения юриста Алексея Окорокова, на которого напал неизвестный 24 ноября, вломившись в офис. Стражи закона заявили, что не усмотрели события преступления. Окороков известен в Липецке тем, что отстаивает интересы обманутых дольщиков и нападения связывает именно со своей профессиональной деятельностью.

Судьба народного защитника во все времена была непростой. Держитесь, Алексей и подумайте над тем, чтобы приобрести средства индивидуальной самообороны.

"Только лучшее для меня!"







Вор в Липецке и Липецком районе обчистил несколько магазинов, при этом 47-летний мужчина оказался гурманом – брал только дорогой коньяк и красную икру, которую при обыске у него обнаружили в количестве 47 банок.

Не удалось парню отпраздновать Новый Год с королевским размахом! А ведь какой был бы стол: британские лорды бы позавидовали. Да, у мужчины не было денег на коньяк. Но в душе он оказался аристократом.

За воду, хлеставшую пять суток, заплатим мы с вами







Энергетики приехали ликвидировать последствия аварии на улице Минской только… на 5-е сутки. По словам жильцов, машина наехала на водопроводную колонку еще 21 декабря. После этого вода начала разливаться реками и затопила десятки подвалов жителей частных домов, расположенных «ниже по течению». За 5 суток вытекли «океаны» воды, но ремонтники, добравшись до места аварии спустя много дней, заявили, что… были заняты на других вызовах.

А чего им волноваться? И куда им спешить? Гендиректор ЛГЭК Владимир Башкарев заявил, что все утечки уже заложены в тариф на холодную воду для населения. Так что, готовим наши денежки…

Почтальон присвоила чужую пенсию







Почтальон в Чаплыгинском районе в сентябре присвоила пенсию одной из старушек и не донесла до клиентки 23 тысячи рублей. В суде она свою вину признала, материальный ущерб возместила, но получила 6 месяцев условно.

Мать троих детей, разнося пенсии, напомнила сороку-белобоку из детской считалочки: «Этому дала, этому – не дала». Вот только присвоение чужих денег – это уже не детство.

Медицина пытается выбраться из каменного века







Заведующий гинекологическим отделениям больницы №4 (это на ЛТЗ) Олег Истомин оригинально прокомментировал появившееся в Youtube видео, на котором запечатлены рваные простыни, дырявые поролоновые матрасы и обшарпанные стены медицинского учреждения. Он заявил, что во всем виноваты… пациентки, которые сами рвут простыни еще до того, как подойдет сроки списания и замены.

О как! То есть простынки меняют не когда они уже превратятся в ветошь, а когда пройдет некий срок. И постельное белье до этого срока не просто доживает. Истомин отметил и достижения – например, помещение для гигиенических процедур в этом году обложили плиткой, а душ – отремонтировали. И весь этот разговор проходил не в 1917, а в 2017 году…

«Водку выпила нечаянно в отделе полиции»







Жительница Хлевенского района, которую привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пыталась оспорить решение суда. В своей жалобе она указала, что перед медицинским освидетельствованием случайно по ошибке выпила стакан водки прямо… в отделении полиции. При этом спиртное, видимо, так ударило в голову, что дама даже забыла, что в протоколе задержания собственноручно написала признание, что «употребляла перед тем, как сесть за руль». Повторный суд доводы лишенной прав женщины, естественно, отверг.

Вместо чая утром рано

Выпил водки два стакана –

Вот какой рассеянный

С улицы Басейной.

Автоинспектор не взял, а заплатил штраф







Инспектора ДПС в Ельце оштрафовали на 1000 рублей за то, что он проехал на красный сигнал светофора. Штраф был выписан после того, как видео с нарушением попало в Сеть.

Но вообще наши сотрудники ДПС самые дисциплинированные, ведь так? Просто, как говорится, и на солнце бывают пятна.

P.S. Жители Ельца, отпишитесь, не стали ли к вам больше придираться на дорогах по любому поводу, чтобы «отбить» штраф и компенсировать моральный вред?

Осужденный сержант: один против всех…







Сержант вневедомственной охраны (входит в структуру Росгвардии) Максим Курбанов, которого суд признал виновным по всем пунктам обвинения по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», заявил на процессе, что его СМИ, которые освещали процесс и описывали действия Курбанова, порочат его честное имя. Себя самого он назвал «чуть ли не единственным человеком, который давал в суде правдивые показания». Суд же за избиение людей и незаконную доставку в отдел полиции приговорил его к 3-м годам условно.

Вот логика сержанта (теперь уже бывшего, т.к. работать в силовых структурах ему тоже запретили): потерпевшие – негодяи, давший против него показания напарник – трус, СМИ – продажные, адвокат потерпевших – в сговоре со всеми, судья – плохая, т.к. не стала оправдывать. И только он, Курбанов, один «весь в белом». Эх, Максим, похоже, Вы покривили душей, когда утверждали, что из истории, которая привела на скамью подсудимых, вынесли правильные выводы.

Пример, достойный подражания







А вот спортсмен-инвалид Юрий Старых, которого несколько лет назад в Липецкой области давили судом по велению «сильных мира сего», но в итоге все-таки оправдали, не держит ни на кого зла. Он в очередной раз прославил наш регион на международном турнире по настольному теннису в Питере, завоевав «золото» в личном зачете и «серебро» в команде. А еще добился успеха, как тренер: его воспитанник Артем Кузьменко впервые в жизни на соревнованиях такого уровня добыл «бронзу».

Дорогие липчане! Поздравляю вас с Новым Годом. Желаю здоровья и такого же оптимизма и несгибаемого характера в наше непростое время, которое продолжает демонстрировать 60 мастер спорта международного класса и просто хороший человек Юрия Старых!

Весь год вместе с вами удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использовано фото vmdaily.ru

